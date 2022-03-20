Başkan Çalımlı güven tazeledi

Yol-İş Sendikası Van 1 No’lu Şubesinin 12. Olağan Genel Kurulunda 113 oyun 61’ini alan mevcut Başkan M. Salih Çalımlı güven tazeledi.

GENEL 20.03.2022, 12:21
Başkan Çalımlı güven tazeledi

Elite World Van Hotelde gerçekleştirilen Yol-İş Sendikası Van 1 No’lu Şubesinin 12. Olağan Genel Kuruluna, Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve aynı zamanda Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve genel merkez yöneticileri, STK temsilcileri ve üyeler katıldı. Divan oluşumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kurulda konuşan Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle Skala ile ilgili çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Ağar, her zaman işçinin, emekçinin yanında olduklarını söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından 113 delegenin oy kullandığı kurulda mevcut Başkan Salih Çalımlı 61 oy alırken, başkan adayı Ayhan Aytürk ise 52 oy aldı.

Kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan Başkan Çalımlı, “Bugün genel kurulu yaşadık. Bizim muhalefetimiz de arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Aynı çatı altında, aynı teşkilatta çalışıyoruz. Bizim onları dışlamamız, yok saymamız asla olmaz. Yaklaşık 20 yıldır bu görevi profesyonel olarak yapmaktayım. Arkadaşlarımıza ve temsil ettiğimiz insanlara hak ve menfaatlerinin savunulması noktasında yardımcı olamaya çalışıyoruz. Bugünkü seçimde işçi, emekçi kazanmış oldu. Ben seçimin tüm üyelerimize, temsil edeceğim tüm üyelere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eskisinden daha fazla iş yükümüz arttı ama elbirliğiyle bu sorunların üstesinden geleceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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