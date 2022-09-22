Başkan Bedirhanoğlu'ndan satışı durdurulan Halk Ekmeğe ilişkin önemli açıklama!

Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyeleri tarafından bir hafta önce yapılan açıklamada imzalanan protokol gereğince yüklenici firmayla fiyat konusunda uzlaşılamaması sonucu halk ekmek satışı hizmetinin durdurulduğu ifade edilmişti.

3 merkez belediye tarafından yapılan ortak açıklamada yüklenici firma tarafından girdi fiyatlarında meydana gelen artışlara paralel olarak yapılması gereken fiyat artışından daha fazla bir satış fiyatının belediyelerden talep edildiği iddia edilmişti. Mevcut durumla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu açıklamalarda bulundu.

"MANTIK VE MATEMATİK KURALLARIYLA AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ"

Başkan Bedirhanoğlu, halkın yoksulluğu iliklerine kadar hissettiği bir dönemde böylesi bir kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Resmi verilere göre yaklaşık 650 bin insanımızın yaşadığı İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe belediyeleri, yaptıkları ortak duyuru ile halk ekmek satışlarının durdurulduğunu açıkladılar. Halkın büyük bir çoğunluğunun yoksulluğu iliklerine kadar hissettiği, açlık sınırının 7 bin liraya dayandığı bir dönemde, vatandaşın ulaşabildiği bir kuru ekmeği bile çok görmeye başladılar.

Halk ekmek satışlarının durdurulmasına gösterilen gerekçeler ise ayrıca üzerinde durulması gereken hususlar içeriyor. Belediyelerin ortak duyurusuna göre birinci gerekçe yüklenici firmanın sözleşmeye aykırı hareket etmesi, ikinci gerekçe ise halkımızın faydasının gözetilmesiymiş. İkinci gerekçeden başlarsak, 3,5 liraya olan ekmeği 70 kuruş indirimle 2,8 liraya almak için kuyruklar oluşturan insanları, bakkallardan, fırınlardan 3,5 liradan ekmek almaya mecbur etmekle nasıl bir halk faydası gözetilmiştir. Bunu mantık ve matematik kurallarıyla açıklamak zorundasınız." Dedi.

BAŞKAN BEDİRHANOĞLU: 70 KURUŞA MUHTAÇ EDİLEN VATANDAŞA...

Belediyelerin 'Halk Ekmek' yoluyla vatandaşlara ucuz ve sağlıklı ekmeği sunmayı hedeflemesi gerektiğini ifade eden Bedirhanoğlu, "Yüklenici firmanın sözleşmeye aykırı hareket etmesi hususunda ise şunu hatırlatmak isteriz. 'Halk Ekmek' belediyelerin sübvansesiyle vatandaşa ucuz ve sağlıklı ekmek sunmayı hedefleyen belediye iktisadi teşebbüsleri eliyle yürütülen bir faaliyettir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının hedef tutturamadığı, yıllık üretici enflasyonun yüzde 150’le dayandığı bir ortamda yüklenici firmanın ne yapmasını beklemektesiniz? İmtiyazlı firmalara geçilmeyen köprü, otoyol, uçulmayan havalimanları için milyarlarca dolar ödenebiliyorsa, gereksiz taahhüt işlerine milyarlarca lira ayrılabiliyorsa, bugün yaklaşık 13 liraya denk gelen 70 cente değil 70 kuruşa muhtaç edilen vatandaşa, yerel idareler bütçesinden ekmek başına 70 kuruş sübvanse sağlanmasını beklemek lüks olmasa gerek. Bu verimli topraklar üzerinde ilk kez okula beslenme götüremediği için açlıktan bayılan çocuk haberlerinin gündeme geldiğini hatırlatarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz." Diye Konuştu.