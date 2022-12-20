Başkan Arvas’tan dini hedef alan paylaşımlara tepki

Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin’in sosyal medya üzerinden hafızlık törenlerini hedef alan skandal özlerine sert tepki gösteren Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, “Müslüman bir ülkede dini değerlerimize alenen yapılan bu tür saldırıların düşünce özgürlüğü ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını ve maksatlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Son zamanlarda dini değerleri aşağılayan bu tür açıklamalar gün geçmiyor ki medya da sosyal paylaşım sitelerinde yer almasın. Ülke olarak, bu ülkenin vatandaşları olarak çok dikkatli olmak, büyük resmi, oynanan büyük oyunu görmek durumundayız.

Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlar güçlü bir Türkiye görmek istemeyenlerin ve onların piyonlarının kalkışmalarıdır. Kimi zaman akademisyen, kimi zaman ağaç sever, kimi zaman hayvan sever, kimi zaman özgürlük sever, kimi zaman terör sever olarak gördüğümüz bu kişiler maalesef hiç vatansever değiller. Dillerinden kin dökülenlere, ülke insanını ayrıştırmak, ötekileştirmek için çaba sarf edenlere inat birlik ve beraberliğimizi korumalı oynanmak istenen oyunun farkında olarak oyun bozucu olmalıyız” diye konuştu.

Oynanan oyunların ancak birlik ve kardeşlik içerisinde bozulacağını ifade eden Arvas, “Yıllarca bu ülke de laik dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni vs yapay ayrıştırmalar üzerinden fesat tohumları ekilmeye ülke insanımız ayrıştırılmaya ve kaos ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun en çarpıcı örneklerini maalesef 28 Şubat sürecinde bu ülke yaşadı. Son zamanlarda yaşananlar yeni bir 28 Şubat oyununun daha sahnelenmeye çalışıldığını gösteriyor. Fesatçı zihniyete karşı birlik beraberlik ve aklıselimle bu oyunu bozacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi