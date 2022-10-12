Başkan adayı Kandaşoğlu: Yol haritamız hazır. İhracat varsa kalkınma vardır

"ACI AMA GERÇEK TABLO BU!"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kandaşoğlu "Maalesef dış ticarette durumumuz bu. Gaziantep, Hatay ve Şırnak dışında Van da dahil çoğu sınır kentte yıllık ihracat rakamı 100 milyon doları aşmıyor. Van'ın yıllık ihracat rakamı 60 milyon doları geçmiyor. Acı ama gerçek tablo bu. Halbuki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Van'ın 2023 ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirlemişti" diye konuştu.

"KAPIKÖY 7-24 AÇIK OLMALI"

Van'ın İran'la en uzun sınıra sahip olduğunu belirten Kandaşoğlu "Van İran'la yaklaşık 300 km sınır uzunluğuna sahip ama İran'a tek kapısı açık. Saray - Kapıköy. O da belirli süreler arasında açık kalıyor. Bu kapı 7 - 24 saat açık kalmalı. Bu kapıya ek Çaldıran - Çilli ve Başkale - Gelincik Kapıları da açılmalı. Bu kapılardan ağır tonajlı araçlar da geçebilmeli. Her iki ülke de buna göre altyapısını düzenlemeli" dedi.

"VAN ÖRNEK SINIR KENT OLACAK"

Sözlerini "Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini kazanırsam 4 yılımız Dış Ticarette Atılım dönemi olacak" diye sürdüren Kandaşoğlu şunları söyledi: "Dış Ticaretle ilgili projelerimiz hazır. Sınır Kentler Birliği, VATSO İhracatçılar Meclisi, Van Gölü Havzası İhracatçılar Birliği, Uluslararası Van Markaları Fuarı projelerimiz hep Dış Ticarete yönelik projeler. Bu projelerin hepsini hayata geçireceğiz. Van örnek sınır kent olacak. Vanlı ihracat yapmaktan korkmayacak, Çünkü yol gösterici kurumlara sahip olacağız. İş insanlarımızı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) üye olmaları için teşvik edeceğiz. Eximbank'ın Van'da şube açmasını sağlayacağız. Kısacası Van için yapacağınız çok iş var"