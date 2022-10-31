Başkan adayı Çoban'dan Van TSO seçimleri ile ilgili yeni açıklama

İl Seçim Kurulu'nun iptal kararı ile ilgili basın açıklamasında bulunan İzzet Çoban seçimde yaşanan şaibeli duruma dikkat çekti.

"Kırmızı Liste olarak bu seçimin tek kazananıyız"

Kırmızı Liste Van TSO adayı İzzet Çoban," Seçim sonu her ne olursa olsun biz Kırmızı Liste olarak bu seçimin tek kazananıyız. En doğru adım her iki listenin de aldıkları dokuz gruptan istifa ederek seçmene adil bir seçim yolu açmaları ve seçime şaibe katan hiçbir listenin etik olarak seçime girmemeleri noktasında olacaktır" dedi.

"Listeler halka ve tacire özür borçludur"

İzzet Çoban konuşmasında "Listeler eğer istifa etmezlerse ve seçim sadece 1. meslek komitesi üzerinden yapılacaksa, o meslek yolunda faaliyet gösteren tüm tacirlerimizden ve sağduyulu halkımızdan Kırmızı Listeyi hakem grup olarak seçmelerini istiyoruz. YSK'nın iptal kararının hemen ardından seçimde yaşanan şaibelerin çok daha fazlası 1. meslek komitesi üzerinden yapılmaya başlandı." ifadesine yer verdi.

"Seçimin tekrar yapılması kanaatindeyiz"

Çoban, "Adaletin olmadığı tüm düşünce ve yönetim sistemi çıkar odaklı olmanın ötesine geçmeyecektir. Seçim günü sahte yetki belgeleri ile 500 oy kullanılması seçimi tümü ile hileli ve şaibeli hale getirmiştir. Umut ediyoruz ki bu çağrımız dikkate alınır ve memleketimiz bir an evvel bu kaoslu ortamdan zarar görmeden sıyrılır" dedi.

WanHaber