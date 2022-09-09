Basın İlan Kurumu gazete sahipleri ile Van'da buluşacak!

BİK, 81 ilde yayın yapan yerel, bölgesel ve yaygın gazetelerin sahipleri ve temsilcileri ile bölge toplantılarında bir araya gelecek. Genel Müdür Cavit Erkılınç ve Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat’ın yanı sıra birim müdürlerinin de katılacağı 'Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantıları' nın, Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Samsun, Trabzon, Van, Diyarbakır, Malatya, Adana ve İstanbul’da düzenleneceği açıklandı.

Toplantılarda, Basın İlan Kurumu ile gazetelerin karşılıklı görev ve sorumlulukları, mevzuat uygulamaları, gazete denetimleri, basının geleceğine yönelik öngörüler ve hazırlıklar, Basın Ahlak Esasları, sosyal destekler ve eğitim programları ele alınacak.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 500 gazete sahibi ve temsilcisinin katılım sağlayacağı bölge toplantılarına ilişkin, “Pandemi sürecine rağmen farklı şehirlere düzenlediğimiz ziyaretlerde, gazetelerimizle bir araya gelmeye çalışıyorduk. Geçmişte küçük ölçekli toplantılar düzenlenmiş. Kurum olarak ilk kez tüm il ve ilçelerimizi kapsayacak şekilde bölge toplantıları organize ediyoruz.

Şube Müdürlerimizden bize gelen bilgiler yoğun bir katılım olacağı yönünde. İnşallah bu toplantılar, basınımızla kucaklaşmaya ve hasret gidermeye vesile olacak. Her şeyden önemlisi birbirimizi dinleyeceğiz. Farklı illerdeki gazetelerimizin sahipleri aynı çatı altında bir araya gelecek ve tecrübe aktarımı olacak.

Bu toplantılardan alacağımız veriler inşallah bize de kılavuzluk edecek” değerlendirmesinde bulundu. 12 Eylül Pazartesi günü Bursa’da ilki gerçekleştirilecek Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının, ilerleyen günlerde bir ayağının Van'da düzenleneceği sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı. Van ve bölge gazete sahiplerinin yer alacağı toplantının Van'da yapılmasıyla birlikte bir ilk gerçekleşmiş olacak.