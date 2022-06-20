Bakanı Soylu açıkladı! 2011 yılından bu yana kaç kişiye vatandaşlık verildi. İşte şaşırtan rakam!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 11 yılda 210 bin yabancıya vatandaşlık verildiğini, bu rakamın ise Almanya'da 1 milyon 250 bin olduğunu söyledi.

GENEL 20.06.2022, 08:48
Bakanı Soylu açıkladı! 2011 yılından bu yana kaç kişiye vatandaşlık verildi. İşte şaşırtan rakam!

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'te gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın kızının nikah töreninde yaptığı şahitliğin ardından AK Parti Gaziantep Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, milletvekilleri, gençlik ve kadın kolları ile çok sayıda partili katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlere değinen Bakan Soylu,  mülteciler ile ilgili Türkiye'nin bir imtihana tabi tutulduğunu ve bu imtihanda sınıfta kalmadığını belirterek, bu imtihandan Avrupa'nın sınıfta kaldığını söyledi. Yabancıların Türkiye'de çok suç işlediğine ilişkin eleştirilere de cevap veren Bakan Soylu, Almanya'da yabancıların suç oranının yüzde 33, Türkiye'de ise yüzde 1,3 olduğunun altını çizerek, bu manipülasyonların insanları birbirimize düşürmekten başka bir işe yaramayacağını söyledi.

Rakamlarla açıkladı, Almanya ile karşılaştırdı

Türkiye'nin son 11 yılda 210 bin yabancıya vatandaşlık verdiğini bu rakamın ise Almanya'da 1 milyon 250 bin olduğunu kaydeden Soylu, şu ifadeleri kullandı: ''Biz büyüklerimizden öğrendiğimiz gibi her insan bir alemdir. Türkiye'de 700 bin Suriyeli kardeşimizin evladı doğdu. Sizler olmasaydınız, Recep Tayyip Erdoğan onlara sırtını dönmüş olsaydı. O 700 bin çocuk yani 700 bin alem ortadan kalkmış olurdu.

İnsanlar keyfinden bizim sınırlarımıza gelmediler. Ölüm korkusundan dolayı geldiler. Bizler çocuklarımıza yanınızda bir yangın varken perdeleri kapatın diye mi öğretiyoruz. Nerde kaldı Müslümanlığımız. Bizler veren elin alan elden üstün olduğunu dünyaya gösterdik. Ne yapacaktık sırtımızı mı dönecektik. Biz bir imtihana tabi tutulduk. Allah şahit bu millet bu imtihandan sınıfta kalmadı.

Bu imtihandan Avrupa sınıfta kaldı. Neymiş Türkiye'de çok suç işliyorlarmış. Hemen söylüyorum. Almanya'da yabancıların suç oranı yüzde 33. Türkiye'de ise yüzde 1,3. Neden böyle yapıyorlar çünkü bizi birbirimize düşürecekler.

Cumhurbaşkanımız onlara gelin bu terör koridoru olan bölgede evler yapalım dedi, bir tanesinin bile sesi çıkmadı "Son 11 yılda 210 bin Suriyeli kardeşimi vatandaş yaptık, Almanya'da bu rakam 1 milyon 250 bin kişi" 18 Mart 2016 tarihinde yaptığımız mutabakatta söz verdikleri halde yardımcı olacağız demelerine rağmen seslerini çıkarmadılar. Sonra Türkiye'ye gelen iş insanları, doktor ve mühendisler ile ilgili bunları neden vatandaş yapmıyorsunuz dediler. Taş çatlasa net rakam veremem ama 210 bin Suriyeli kardeşimizi vatandaş yaptık. Ne kadar zamanda 11 yılda. Türkiye'de yabancı düşmanlığı yapanlara sesleniyorum. Almanya son 10 yılda 1 milyon 250 bin kişiyi vatandaş yaptı''

"506 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü"

Bakan Soylu ayrıca, Türkiye'nin sınır ötesi askeri harekatlarla terörden arındırarak güvenli hale getirdiği bölgelere 506 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü de söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör koridoru olan bölgede ev yapma fikrine ilişkin ise 18 Mart 2016 tarihinde yapılan mutabakatı hatırlatarak, söz verdikleri halde kimsenin sesinin çıkmadığını ifade etti.

Güvenli bölge için yeni proje

Tel Abyad'da 1200 dönümlük bir yeri projelendirdiklerini belirten Soylu, tam 10 bin 400 konutun orada yapılacağını ve bunu da uluslararası insani yardım kuruluşlarının desteklediğini söyledi. 240 bin konutun güvenli bölgelerde hayata geçeceğini vurgulayan Soylu, bu projelerin Türkiye'de yaşayan, geçici koruma statüsünde olan o bölgelere gönüllü olarak gitmek isteyen vatandaşlara olanak sağlayacağını anlattı.

Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette birtakım dertler ve sıkıntılar olabilir. Ekonomiye katkıları var, kimse yok demesin. Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını görelim. Bu düşmanlığın bir anlamı yok. Tam 506 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Bu vatandaşlar oluşturduğumu güvenli bölgelere döndüler. İdlip'in normal nüfusu 1.2 milyon. Şu anda nüfusu 3.9 milyon. O insanlar nereden geldiler.

Rejimin onları öldürmek istediği yerden geldiler. PKK'nın onlara tuzak kurduğu yerden geldiler. Sınırlarımızdaki ilçelere kim havanlarını attı. Karşıdaki PKK, rejim ve Amerika ellerine verdiler gidin Türkiye'yi rahatsız edin dediler. Türkiye'nin aklını karıştırın, istikrarını bozun, engel olun dediler. Peki Türkiye ne yaptı. Türkiye Azerbaycan'da tekrar bayrağı dalgalandırdı. Afrin'de PKK'yı çıkarıp orayı huzurlu bir yer haline getirdi. Sen bize 15 Temmuz yaparsın ha, ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getireyim de senin vesayetini yere çalayım dedi. 15 Temmuz'u kim yaptı. FETÖ elebaşı neredeyse o yaptı. Arkasında kimin olduğu bellidir.

Amerika'nın bu iş te parmağı olmasaydı FETÖ elebaşını oradan salıverir gönderirdi. Sen 15 Temmuz yaparsan Ayasofya'yı açalım da gör dedik. Onlar bu milleti tanımıyorlar. Şimdi niçin ayağa kalktılar. Münbiç'e ve Tel Rıfat'a gidilecek. Amerika yine 'Biz bu işi doğru bulmuyoruz' dedi. Bunların hep sebepleri var. Çünkü biz güvenli bölge oluşturdukça oraya dönüşler artacak. Biz güvenli bölge oluşturdukça o toprakların sahipleri orada olacaklar."

ENSONHABER

Yorumlar (0)
27
açık
Namaz Vakti 20 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22