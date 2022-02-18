Bakan Yardımcısı Gürcan Van’da
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, çeşitli programlara katılmak üzere Van’a geldi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Van Ferit Melen Havalimanı’nda vali yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan ve Adem Balkanlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
İlk olarak valiliğe ziyaret gerçekleştiren ve burada Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yardımcısı Gürcan, Van Valiliği makamında protokol üyeleri ile bir süre görüştü.
Bakan Yardımcısı Gürcan, valilikten ayrıldıktan sonra Elite World Van Otelde düzenlenecek programa katılması bekleniyor.
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