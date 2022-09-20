Bakan Yardımcısı Dönmez’den Van Teknokent’e ziyaret

Bakan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Sanayi İl Müdür Vekili Abdullah Yürektürk, KOSGEB Başkanı Bilal Emre Yörük eşliğinde gerçekleştirdiği ziyarette Teknokent’in çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez’e Van Teknokent Müdürü Yasemin Yekin tarafından da detaylı bir sunum yapıldı. Bakan Yardımcısı Dönmez, kurum içinde faaliyet yapan firmaları da ziyaret ettikten sonra kampüsten ayrıldı.

Van Bölge Gazetesi