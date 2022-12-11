Bakan Varank, TBMM'ye TOGG ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOGG ile geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda muhalefetin kendisine "Madem öyle neden TOGG ile gelmiyorsun" sözleriyle "laf attığını" ifade eden Bakan Varank, "Ben de onların tavsiyesine uygun şekilde TOOG'la geldim" dedi.

GENEL 11.12.2022, 12:38
Bakan Varank, TBMM'ye TOGG ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOGG ile geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda muhalefetin kendisine "Madem öyle neden TOGG ile gelmiyorsun" sözleriyle "laf attığını" ifade eden Bakan Varank, "Ben de onların tavsiyesine uygun şekilde TOOG'la geldim" dedi.

Bakan Varank, "60 yıl önce 'Devrim otomobili'nin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu. Biz de bugün Türkiye'nin otomobili TOGG'u Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" diye konuştu.

Bakan Varank, "Mart ayında araç satışlarına başlanacak" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda yaşanan tartışmaları hatırlatan Varank, "Bana laf attılar. Dediler ki; madem Togg var niye onunla gelmedin. Ben de muhalefeti dinliyorum, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik. Gün boyunca burada olacak. Milletvekillerimiz gelip görebilecek. Bu bir vizyon projesi. Baba yiğitlerin, mühendislerin büyük emeği var. Ama bu vizyonu ortaya koyabilmek için bir baş babayiğit Cumhurbaşkanımızın büyük emeği var. Bu test araçlarından bir tanesi. Üretilen araçların hepsi onay almak için üretilen araçlar. Seri üretim bandından çıkan araç. Onay alındığında bu araçlar satılabilir hale gelecek. Testler devam ediyor."  ifadelerini kullandı. 

Bakan Varank "Bunun bir numarası yok, bu bir test aracı. Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum dedim." dedi.

Bakan Varank'a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti.

#toog #Mustafa Varank
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