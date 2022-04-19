Bakan Vahit Kirişçi'den yeni açıklama! Yüzde 25 ucuza alınacak!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna ile ticaretin devam ettiğini ve yüzde 25 daha ucuza ayçiçeği yağı alacaklarını duyurdu.

GENEL 19.04.2022, 11:00
Bakan Vahit Kirişçi'den yeni açıklama! Yüzde 25 ucuza alınacak!

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Ukrayna, fiyatının yüzde 25 aşağısına ayçiçek yağı vermeyi taahhüt ediyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasındaki tarımsal ticaretin devam ettiğini belirterek, "Sadece Ukrayna'nın elinde 27,5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının, yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. Rusya'nın durumu farklı değil. Onlarda da bir sıkışmışlık var ama hiçbir zaman biz Rusya'ya, Ukrayna'ya kısıtlama getirmedik." dedi.

Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasındaki tarımsal ticaretin devam ettiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Ukrayna'nın elinde 27,5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının, yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. Rusya'nın durumu farklı değil. Onlarda da bir sıkışmışlık var ama hiçbir zaman biz Rusya'ya, Ukrayna'ya kısıtlama getirmedik

Bu sürede biz istedik ki Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizatihi sektörümüzle bir araya gelelim ve onların ağzından yaşadıkları, yaşamaları muhtemel endişe duydukları konuları dinleyelim, bunları not edelim. Bizim de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu zamana kadar yaptıklarımızdan ayrı, önümüzdeki dönemde kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımız konusunda nasıl bir yürüyüşümüz olacak bunları paylaşmak istedik"

'6,5- 7 milyon ton civarı ayçiçek yağı var'
Pandemi süreci ve sonrasındaki Ukrayna- Rusya savaşı ve Türkiye'nin aldığı pozisyona ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mesela 3-4 gün geçmez Ukrayna ve Rusya tarım bakanları mutlaka görüşmek istediklerini belirtirler. Niçin bunu isterler? Çünkü bu her iki ülkede özellikle tarımsal ürünler konusunda dış ticarete konu olabilecek önemli ürünleri olan ülkeler. Bir taraftan da bizim onlara sattıklarımız var. Mesela, sadece Ukrayna'nın elinde 27,5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. 8,5 milyon ton mısır üreten ve mısıra ihtiyacı olan bir ülkenin, Türkiye'den bahsediyorum, Ukrayna'nın dış ticarete konu olan 13,5 milyon ton mısır stokundan bahsedersem, bu stokun ne anlama geldiğini daha iyi anlarız. Aynı şekilde 7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. 6,5- 7 milyon ton civarı ayçiçek yağı var. 1 milyon ton civarında soya var ve bu ürünleri bize FOK dediğimiz dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar"

"Ülkelere herhangi bir kısıtlama getirmedik"
Rusya'nın durumunun da farklı olmadığını söyleyen Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Onlarda da bir sıkışmışlık var. Azerbaycan özellikle domateste Rusya'nın önemli tedarikçilerindendi. Bakan olmadan bir hafta önce ziyaret ettiğimde Azerbaycan'ı, Bakü'deki marketlere sorduğumda bir kilo domates 8 manattı, şimdi 2 manata inmiş. 'Niye 2 manata indi' diye sorduğumda, 'Biz Rusya'ya satıyorduk ama Rusya bizden artık mal alamaz noktaya geldi ve dolayısıyla böyle bir açmazımız var' dediler. Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bu ilişkiye rağmen artık bu tür ürün alışverişlerinde ciddi problemler yaşıyor. Ama Türkiye hamdolsun, evet bazı geçici uygulamalar gündeme geliyor Rusya tarafından ama hiçbir zaman biz Rusya'ya, Ukrayna'ya, Azerbaycan'a, böyle belli ülkelere, KKTC gibi ülkelere herhangi bir kısıtlama getirmedik ve ticaretimiz açık"

internethaber

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