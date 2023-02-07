Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta 941 binanın tamamen yıkıldığını söyledi.

GENEL 07.02.2023, 18:26
Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde hasara yol açarken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

"Kahramanmaraş'ta 941 bina yıkıldı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde son durumu aktarıyor. Kahramanmaraş'ta 941 binanın tamamen yıkıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Büyük afetler ve depremler yaşadık. Gerek hava koşulları ve tüm ş artlar açısından gerek bir taraftan bir tarafa 400-500 kilometrelik toplam alanı kapsamı açısından, yaygınlığı açısından belki de tarihimizin en büyük afet ve depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Devlet bütün kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle seferberlik halindedir. Elbette hem tüm kurumlarımızın alanlardaki müdahaleleri sağlaması açısından hem de diğer nokta açısından herkes seferber olmuştur. Arama kurtarma konusunda kendi ekiplerimiz dahil sivil toplumda akredite ettiğimiz dahil sahadadır. Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Yurt içi ve yurt dışından birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Diğer tüm hizmetler beslenme, barınma yani çadır ardından konteynır, özellikle diğer tüm hizmetler vatandaşlarımıza eksiksiz getirilmek için emek sarf edilmektedir. Yola çıkıp Antep'le Maraş arasında hava koşulları münasebetiyle 8-16 saatlik beklemeler söz konusu olmuştur. Bu bize mevsimin sunduğu olumsuz şartlardır.

"Ciddi bir mücadele içerisindeyiz"
Bütün arkadaşlarımızla beraber deprem günün sabahı buraya intikal ettik. Koordinasyon merkezi ve sahada tüm arkadaşlarımızla eksiklikleri giderebilmek, enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkarabilmek için ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Hepimiz açısından onarıcı bir dile ihtiyaç var. Herkesin ortaya koyduğu yardıma, desteğe ihtiyaç var.

"600 hemşehrimizi defnettik"
Karşı karşıya kalınan olay küçük, büyük, orta da olsa insan hayatının insanın ihmal ettiği her şeyin mevzubahis olduğu durumdur. Kahramanmaraş'ta 941 bina yıkıldı. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Burada defin işlemlerimizde gerek başsavcılığımız, gerek müftülüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, doktorlarımız, sağlık görevlilerimizle eşgüdüm içerisinde sürdürülmektedir. Kimliklendirme, yakınlarına teşhis ve parmak izleriyle yapılan işlemler hala devam etmektedir.

"Kahramanmaraş'ta 96 ekip çalışıyor"
Şu ana kadar yabancı ve yerli Kahramanmaraş'ta 2 bin profesyonel arama kurtarma birimi yaklaşık 96 ekip olarak çalışmaktadırlar. 941 binanın yıkıldığını hesap ederseniz, 2 bin ekibin çalıştığını hesap ederseniz zamanla yarıştığımızı aziz milletimize bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"Elbistan'da olumsuz hava şartları var"
Özellikle ilçeler olarak Dulkadiroğulları, 12 Şubat, Afşin, Pazarcık, Türkoğlu, Elbistan, Göksun, Nurhak her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Belki de diğer vilayetlerden farkımız biz aynı zamanda ikinci 7.6 depremin merkeziyiz. Elbistan, Göksun ve özellikle kuzey tarafındaki ilçelerimizde Ekinözü'nde herhangi bir hasar bir iki ev yıkılmanın dışında birinci depremde hasar söz konusu değildi. İkinci depremde doğal olarak uğraşmaya başladık. Ekiplerimizi oraya kaydırmaya başladık. Elbistan'da olumsuz hava şartları var. Biraz daha ağırlık vermeye devam ediyoruz.

"Kahramanmaraş'ta 11 bin çadır sevk ettik"
Şu ana kadar özellikle Kahramanmaraş'ta 11 bin çadır sevk ettik. 5 bini aşan kısmı kuruldu. Burada özellikle jandarmamız, polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kahraman Mehmetçiğimiz elbirliğiyle arama kurtarmaya destek olabilmek için, diğer sair lojistik hizmetlerine destek olabilmek için birçok hizmet için ciddi bir elbirliği iç inde ç aba sarf etmektedirler. İnternethaber

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