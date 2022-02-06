Bakan Özer'den öğretmen adaylarına müjde: şartları yerine getirenler kadroya alınacak
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer, katıldığı canlı yayında öğretmen adaylarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Bakan Özer, "Öğretmen adayları 1 yıllık süreçte şartları yerine getirmişse kadroya alınacak." dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV ekranlarında verdiği özel röportajda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz" dedi.
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