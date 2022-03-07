Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması

Bakan Nureddin Nebati, "Hiçbir şey yapmasak bile temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı stoğumuz var. Kuyruk var, yokluk var gibi söylentileri yayanlar ülkeye ihanet ediyor. Operasyon çekenlere karşı biz de operasyon çekeceğiz" dedi

GENEL 07.03.2022, 20:25
Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Ayçiçek yağına ilişkin ortaya atılan spekülatif görüntülere ilişkin konuşan Bakan Nebati, "20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif ve hatta ihanete varan davranışları yapanları biliyoruz.

Dünkü yağla ilgili kuyruklar, yokmuş gibi hareket eden sevk eden yağ stoğu bitmiştir diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ihanet ediyorlar. Stoklarımızdaki ayçiçek yağı Temmuz ayına kadar yetecek şekilde var" dedi. Bu paylaşımları yapanların arkasında kimler olduğunu bildiklerini de dile getiren Bakan Nebati, "Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği, emtia fiyatlarının yükseldiği dönemde, yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Kadın girişimciliğini artırma misyonuyla hareket eden Halk Bankası'nı tebrik ediyorum. Kadın deyince, hanımefendi diyen. Efendilerin en hanımı. Hanımefendileri oluşturan, anne cennetin kapılarının ortasındadır diyen, cennet annelerinin altındadır diye buyuran bir dinin mensuplarıyız.

Kadının tarihte adı geçmiyorken Türk kültüründe kadınlarımızın birçok konuda söz sahibi olduğu medeniyetin mensuplarıyız. Dünyanın karanlığa gömüldüğü çağlarda kadınlarımızın cesareti her döneme damgasını vurmuştur.  Erzurumlu Fatma, Halide Edip Adıvar, Ayşe Çavuş gibi nice İstiklal Harbi kahramanı kadınımız vatanı uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda etmiştir.

TÜM SALDIRILARA RAĞMEN AİLEYİ SAVUNACAĞIZ

Bizler kadınlarımızın toplumun gelişiminde en esaslı yetkiyi yüklendiğini kabul ediyoruz. Aile kurumunun içini boşaltmaya çalışanlara, tüm saldırılara inat aileyi savunacağız. Kadınlarımız sadece ailenin bir parçası, annelerimiz eşlerimiz, kızlarımız, kardeşlerimiz değil. Annelerimiz şimdi milletvekillerimiz, bakanlarımız, askerimiz, polisimiz, savcımız, genel müdürümüz, yazarımız.

KADIN İŞVEREN SAYISI 7 YILDA İKİYE KATLANDI

Türkiye'nin gücüne güç katan kadınlarımızın gayreti ve özverisi bize ilham veriyor. Gerçekleştirdiğimiz bu törende ülkemizin ihracatında önemli yerde olan kadınlarımızın başarısını kanıtlamakta. İktidara geldiğimizde yüzde 27 olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün yüzde 34 seviyesine gelmiş durumda. Bu oranları yeterli görmüyoruz. Kadın işveren ve esnaf, sanatkar sayısının artması için kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kadın işveren sayımız geride kalan 7 yılda ikiye katlandı. 

KOSGEB ve Halk Bank işbirliği yaparak Üreten Kadınlar Yarışması'yla önemli adımlar atıyor. Ekonomimiz pek çok açıdan pozitif olarak ayrıştı. Bir bilinmezlikler içindeydik. Hastalık en yakınımızdaki alıp götürebilir, hayatımızı adadığımız işletmeyi yok edebilir, her türlü sosyal iletişimiz gidebilirdi. Her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır.

Sanayi üretimine paralel şekilde ihracatımızı da artırdık. 2021 yılında tüm zamanların rekorunu kırdık. Şubat ayı itibariyle de yükseliş devam ediyor. İhracattaki güçlü görünüm cari işlemler açığını 14.9 milyar dolara düşürdü.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Dünyanın en önemli sorunu Türkiye başta olmak üzere enflasyon. Gelişmiş ülkelerde son 30-40 yılda görünmeyen enflasyon oranlarına ulaşıldı. Bu yükselişin ülkemize de yansıması kaçınılmaz. Son dönemde ise Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime bağlı olarak enerjideki artış hızlanmıştır. Bugün Emtia fiyatlarında, gıda fiyatlarında, petrolde her kalemde çok ciddi artışlar söz konusu.

Halkımızın refahının korunması açısından değil, sürdürülebilir büyüme kapsamında önceliktir. Enflasyonla mücadele sabırlı olmayı gerektirir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam uyum ve istişare içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Fiyat İstikrar Komitesini aktif şekilde kullanıyoruz. Gıdada KDV'yi yüzde 1'e indirdik. Elektrikte de KDV'yi yüzde 8'e indirdik. Tarımsal üretimi desteklemek için tarım desteklerini artırarak 29 milyar liraya çıkardık. 

TEMMUZ AYINA KADAR YETECEK STOĞUMUZ VAR

20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif ve hatta ihanete varan davranışları yapanları biliyoruz. Dünkü yağla ilgili kuyruklar, yokmuş gibi hareket eden sevk eden yağ stoğu bitmiştir diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ihanet ediyorlar. Stoklarımızdaki ayçiçek yağı Temmuz ayına kadar yetecek şekilde var. Bunun altında kalırsınız. Türkiye bir savaş ülkesi değil, Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesi bir ülkede kuyruklar varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğrafları üretenlerle bir iletişimimiz olacak.

OPERASYON ÇEKENLERE BİZ DE OPERASYON ÇEKECEĞİZ

Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği, emtia fiyatlarının yükseldiği dönemde, yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bilsin. Zorluklar paylaşılarak yan yana durarak çözülür. Son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse fiyat artışları karşısında ezdirilmedi. Küresel bir zorluk.

Dünyanın her ferdi bunu yaşıyor. Dünyanın hangi ülkesinde birileri kalkıp ihanet derecesinde piyasayla oynuyor diye sormak lazım. 20 yıldır kimse hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi, bundan sonra da ezdirilmeyecek, bunun için her şeyi yapacağız. Birlikten Bereket isimli projeyi harekete geçireceğiz. Bu ülkenin kadını erkeği hep beraber hareket edeceğiz. Birbirimize çelme takmayacağız. Biz dostu dost biliriz, yaren oluruz. Yeter ki bu ülke için çalışalım, alın teri dökelim. Ne mutlu bize ki bu ülkeye alın teri döküyoruz.

"KİMSENİN OYUN OYNAMASINA İZİN VERMEYİZ"

Kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz. Bunu şu anda gittiğimiz yerler çok iyi biliyor. İzin vermeyiz. Küresel arzdan kaynaklanan problemler var. Timimiz net bir şekilde hareket halinde. Türkiye Ekonomik Modeli dünyaya örnek olacak. Kişi başı gelirimiz artacak. İhracat rekorları kırmaya devam edeceğiz. Kur korumalı hesapla dünyaya örnek olduk.

Ciddi şekilde Döviz hesaplara girdi, ciddi şekilde Türk Lirası enstrümana giriş yaptı. Bu katılım devam ediyor. Hesabı kitabı olanlara söyleyeyim. Yanlış hesap, kitaba girmeyin. Bu ülkedeki her insanın aklı başındadır. Altın tasarruf sistemini kurduk. Altın tasarruf sistemiyle mutlak suretle Türkiye'de atıl duran altını ekonomiye kazandıracağız. Hazine destekli kredi kefalet sistemiyle şirketlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Haber7

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