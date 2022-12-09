Bakan Murat Kurum duyurdu: Yılbaşında 81 ilimizde başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz ve şehirlerimiz için yeni bir sayfa açıyoruz; model bir çalışmaya gidiyoruz. Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar uygulamasına yılbaşı itibariyle 81 ilimizde başlıyoruz" dedi.

GENEL 09.12.2022, 10:52
Bakan Murat Kurum duyurdu: Yılbaşında 81 ilimizde başlıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Center’da gerçekleşen Türkiye 2023 Zirvesi - Para Sohbetleri programına katıldı.

Bakan Kurum, ‘yaklaşık sıfır enerjili binalar’ uygulamasını yılbaşı itibariyle uygulamaya geçirileceğini açıkladı. Kentsel dönüşüm ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, bugüne kadar 3.2 milyon konutun sağlıklı, iklim dostu yapılara dönüştürüldüğünü söyledi.

Kentsel dönüşüme girmesi gereken 6 milyon konut olduğunu da ifade eden Bakan Kurum, 2035 yılına kadar bu konutların da dönüşümünün yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

İnşaat sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ülke olarak dünyada inşaat sektöründe 2. sıradayız. En iyi müteahhitler değerlendirmesinde Türkiye’den 44 müteahhit firmamız bu sıralamanın içinde. 250 alt sektörü etkileyerek ekonomiye, istihdama, kalkınmaya büyük bir katkı sunuyor. Sektörümüz 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’da son 10 yılda inşaat sektörünün payı yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti. İşte biz bu sebeplerden dolayı inşaat ve gayrimenkul sektörümüze “ülke ekonomimizin lokomotifi” diyoruz’’ şeklinde konuştu.

YILBAŞI İTİBARIYLA 81 İLDE BAŞLIYOR

Yeni yılda hayata geçirilecek proje ile ilgili bilgi veren Bakan Kurum, ’’Çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefimizde ülkemiz ve şehirlerimiz için yeni bir sayfa açıyoruz; model bir çalışmaya gidiyoruz.

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar uygulamasına yılbaşı itibariyle 81 ilimizde başlıyoruz. Bu çalışmamızla; 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az ’B’ olacak şekilde inşa edilecek ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş paneli, rüzgâr enerjisi ve ısı pompası gibi sistemlerden karşılamaları zorunlu hale gelecek. Isınma şartları bozulmadan enerji tüketimlerinden ortalama yüzde 25 tasarruf sağlamayı hedefliyoruz.

Bu sayede ülkemizin enerji ithalatı faturasını yıllık 5 milyar lira azaltacağız. İnşallah 2030 yılından itibaren tüm binalarımızı “Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina” olarak inşa edeceğiz. Ülkemize, şehirlerimize, sektörümüze hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

HEPİMİZ TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMALIYIZ

Kentsel dönüşüm seferberliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, ’’Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm seferberliğimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugüne kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağlayarak 13 milyon vatandaşımızı güvenli, sağlıklı, iklim dostu konutlara yerleştirdik. Bu sayı Yunanistan, Portekiz, İsveç nüfuslarına denk geliyor.

Yine 81 şehir 922 ilçemizde toplam 250 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Dünyanın gözbebeği İstanbul’umuzun 7 tepesinde, 39 ilçesinde özel sektörümüzle beraber toplam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Sahada 93 bin konutun dönüşümü sürüyor. Kentsel dönüşüm konusunda hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız’’ diye konuştu.

2035 YILINA KADAR DÖNÜŞTÜRMEYİ PLANLIYORUZ

Sağlıksız yapı stokunun olduğunu da ekleyen Bakan Kurum, ’’Ülkede 6 milyonu aşkın deprem dönüşümüne girmesi gereken sağlıksız yapı stoku bulunuyor. Bu 6 milyon sağlıksız yapıyı 2035 yılına kadar dönüştürmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

MART AYINA KADAR TÜM KURALAR TAMAMLANACAK

İlk Evim İlk İş Yerim projesinin geldiği aşamadan da bahseden Bakan Kurum, ’’TOKİ Başkanlığımızla 26 bin sosyal donatısıyla birlikte tam 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Milletimiz İlk Evim İlk İşyerim Kampanyamızı sahiplendi, 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı.

Şu ana kadar 30 ilimizde tam 62 bin 928 konutun hak sahiplerini noter huzurunda, şeffaf bir şekilde kuralarını çekerek belirledik. 12 Aralık’ta yeni kuralarımızı çekmeye başlayarak inşallah 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz’’ diye konuştu.

Haber7

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