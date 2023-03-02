Bakan Kurum deprem bölgesi için tarih verdi: 21 bin 244 konutun yapımı başlıyor

GENEL 02.03.2023, 16:15
Bakan Kurum deprem bölgesi için tarih verdi: 21 bin 244 konutun yapımı başlıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki hasarlı binalarla ilgili son durumu paylaşan Kurum  'Tüm illerimizde 604 bin 856 bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık' dedi. Öte yandan deprem bölgesine yapılacak olan yeni konutlarla ilgili bilgi veren Kurum, "21 Şubat'tan bu yana 12 bin 781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz. Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı. 

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı;
Bugün sayın bakanımızın da açıkladığı gibi hem Adıyamanlı kardeşlerimizin acısına ortak olmak, hasar tespit çalışmalarını takip etmek ve Adıyaman'ımızı eskisinde olduğu gibi yeniden inşa edebilmek adına buradayız. Depremin ardından 25 gün geçirdik.

'Adıyaman'da yeni yerleşim yerlerini belirledik'
Biz ilk günden itibaren yaşadığımız acıları bir nebze de olsa indirebilmek amacıyla çalışıyoruz. Tüm çalışmaları kurmuş olduğumuz koordinasyonlarla yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün valilerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik ve süreci değerlendirdik. Adıyamanlı kardeşlerimizin beklentilerinin ne olduğunu istişare ettik ve yeni yerleşim yerlerini belirledik.

Arama kurtarma çalışmalarına müteakip tüm şehirlerimizde, TOKİ'mizle, özel sektör temsilcilerimizle birlikte şehirlerimizin geçici barınma alanlarının kurulması için süreci yönetiyoruz. 3 bin bağımsız bölümün kurulum çalışmaları devam ediyor. 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza gerçekleştirmeye başlayacağız.

Bakan Kurum ağır hasarlı bina sayısını açıkladı
Adıyaman'da %95 seviyelerine geldiğini arkadaşlar ifade ettiler. Tüm illerimizde 604 bin 856 bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık.

Burada devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte milletinin yanındadır. 319 bin konutun tüm mikro bölge, jeofizik mühendislerimizle yapılan çalışmalar sürecinde tamamlananların sürecini başlatıyoruz.

Bakan Kurum yeni konutlar için tarih verdi
21 Şubat'tan bu yana 12 bin 781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz. Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız.

Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sıkıntılı ve acılı geçen günlerin üstesinden geldikten sonra inşallah Adıyaman’da da hareketliliği artırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada hem geçici dükkanla, hem geçici prefabriklerin imalatlarına başladık.

Hasarsız olan binalar da hem yaşamın devam ettirilmesi hem de ticaretin artırılmasında gelişmeler var. İnşallah el birliği ile bu işin üstesinden geleceğiz. 11 ilimizde yoğun bir mücadele var.

Çok hızlı aksiyon alıyoruz, bundan sonra da çalışmalarımız bu şekilde devam edecek.

Adıyaman’da önemli bir toplantı yaptık. Sivil toplum örgütleri, odalar, Adıyaman’da söz sahibi olan herkes dinlenerek şehrin yeniden inşası konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Afetin üstünden 25 gün geçtikten sonra kalıcı konutlara başlayan bir iktidar olarak çok hızlı aksiyon alıyoruz. Bugünkü toplantı bunun önemli bir aşamasıydı.

Sadece Adıyaman değil 11 ilimizde geniş bir coğrafyada hayatın geri döndürülmesi olağan akışına kavuşturulması için yoğun çaba sarf ediyorlar.

İnternethaber

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