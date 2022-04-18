Bakan Koca açıkladı: Kısıtlamalar kalkıyor! İşte yeni dönemin yol haritası

Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamaların kalkacağını duyurdu. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

GENEL 18.04.2022, 15:34
Bakan Koca açıkladı: Kısıtlamalar kalkıyor! İşte yeni dönemin yol haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Koca, Bursa'nın sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi.

Koca, Bursa'nın ülkenin en hızlı büyüyen illerinden olduğunu belirterek, kentin aynı zamanda Güney Marmara Bölgesi'nin sağlık hizmeti sunum merkezi olarak konumlandığını dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıl önce hizmete giren 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin kapasite artışı ve kalitesinin sağlık hizmetlerine büyük katkı yaptığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde önemli derecede yükümüzü aldı. Bursa'da halihazırda Şehir Hastanesiyle birlikte 1520 yataklı Yüksek İhtisas, 900 yataklı Uludağ Üniversitesi Hastanesi ve devlet hastanelerimizle ileri seviye sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Şu an yapımı devam eden ikisi hastane olmak üzere toplam 18 inşaatımız mevcut.

Bunların arasında aile sağlığı merkezlerimiz, 112 acil istasyonlarımız da var. Çekirge Devlet Hastanesini ve Harmancık İlçe Entegre Hastanesini 2023 yılında hizmete açacağız. Ayrıca 4'ü hastane binası olmak üzere toplam 42 sağlık yatırımımız proje aşamasında. Bu önemli projeler arasında 100 yataklı spastik çocuklar hastanesi, 600 yataklı merkez devlet hastanesi ve 150 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanesi de bulunuyor."

Koca, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişebilmesinin bu hastanelere can veren fedakar sağlık personeliyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bursa'da sağlık ordumuz bu yıl itibarıyla 6 bin 433'ü hekim ve diş hekimi olmak üzere toplamda 28 bin 15 kişiye ulaştı. Bu sayı 2002 yılında 2 bin 562'si hekim ve diş hekimi olmak üzere toplam 6 bin 781'di. Yani nitelikli insan kaynağımızı 20 yılda 4 kattan fazla artırdık. Acil sağlık hizmetlerinde benzer bir gelişmeyi görebilirsiniz. 2002'de 14 olan 112 acil istasyon sayımızı geçen ay itibarıyla 92'ye, 20 olan ambulans sayımızı ise 7 kat artışla 145'e yükselttik." ifadesini kullandı.

"KOVİD SERVİSLERİ PEYDERPEY KAPANMAKTADIR"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz.

Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız var, ilacımız da var. Vaka sayısı dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düştü. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Kovid servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

"KISITLAMALAR DEĞİL KİŞİSEL TEDBİRLER DEVREYE GİRECEK"

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı" diyen Koca, şu ifadeleri kullandı: 

"20'nin üzerinde ilde Kovid yoğun bakımlarında hastamız yok. 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozunu gündemde tutmalarını, zaten belli yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlar için de yerli ilacımız var. Önümüzdeki dönem artık kısıtlamalarla değil kişisel tedbirlerin grip benzeri devreye gireceği dönemde oluyoruz. 

Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te 1'e inmiş durumda."

Koca, yerli insülin üretimiyle ilgili soruyu, "Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85'ini oluşturan bir çağrı oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarında destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz" şeklinde yanıtladı. 

Haber7

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