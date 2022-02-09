Bakan Ersoy, EMITT'te Van standını ziyaret etti

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMlTT, turizmcilere kapılarını açtı. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılım sağlanan turizm ve seyahat fuarında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Van standını ziyaret etti.

Burada Bakan Ersoy’u Van Milletvekili İrfan Kartal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu karşıladı. Van standını bir süre gezen Bakan Ersoy, fuarın ilgi odağı olan Van kedisini severek, stantta sergilenen savatlı gümüş işlemeciliği ile kilim ve diğer ürünleri inceledi. Ziyaretin ardından Bakan Ersoy’a Van kilimi hediye edildi.

İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bugün kapılarını açan EMITT Fuarı, 12 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. Fuarda Van’ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra Van kedisi ile kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünler de sergileniyor.iha