Bakan Dönmez son durumu paylaştı: Elektrik ve doğal gaz hatlarında hasar var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün yaşanan ve birçok ilde hissedilen 7.4 şiddetindeki deprem sonrasında bölgeye ilişkin son durumu değerlendirdi.

GENEL 06.02.2023, 11:58
Bakan Dönmez son durumu paylaştı: Elektrik ve doğal gaz hatlarında hasar var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün yaşanan ve birçok ilde hissedilen 7.4 şiddetindeki deprem sonrasında bölgeye ilişkin son durumu değerlendirdi. Bakan Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'ELEKTRİK, DOĞAL GAZ İLETİM HATLARINDA HASARLAR VAR'

"Enerji altyapılarımızda ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında gerekse doğal gaz iletim hatlarında ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz iletim hattında kopma meydana geldi. Bu hat Maraş başta olmak üzere, Gaziantep, Hatay ve Kilis’e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. İllerimizde kesintiler yaşanabilir. 

'30 TRAFODA HASAR SÖZ KONUSU'

TEİAŞ’a ait 30 trafoda hasar söz konusu. Bir kısmında ağır hasar olan yerlerimiz de var. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Hastane, aş evi, fırın gibi tesislerde doğal gaz ve enerjiyi gerek mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız."

KIRIKHAN'DA DOĞAL GAZ BORU HATTINDA PATLAMA

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğal gaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı.

Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.

Yangının devam ettiği BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.

BOTAŞ'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, BOTAŞ ekiplerinin sahadaki kontroller sonrasında hasar meydana gelen noktalar ve etki alanlarının tespit edildiği kaydedildi.

Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın ve benzeri kritik tesislere CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir."

HATAY KIRIKHAN'DA YANGIN!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.

Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

06.02.2023 tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi olarak açıklanan ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiş olup BOTAŞ tarafından tüm ekipler hemen teyakkuza geçirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.

Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır.

Bölgedeki Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Haber7

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