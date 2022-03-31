Bakan Dönmez'den 'doğal gaz' açıklaması: Fiyat artışı faturaya yansımayacak
Bakan Dönmez, uzlaştırma fiyatlarının doğal gaz ve ithal kömür santralleri için 2 bin 500 lira, diğer santraller için bin 200 lira olarak belirlendiğini ve böylece santrallerin sorunsuz bir şekilde üretime devam etmesinin sağlandığını belirtti.
Dönmez, "Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz" diye ekledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uzlaştırma fiyatlarının doğal gaz ve ithal kömür santralleri için 2 bin 500 lira, diğer santraller için bin 200 lira olarak belirlendiğini ve böylece santrallerin sorunsuz bir şekilde üretime devam etmesinin sağlandığını belirterek söz konusu artışların faturalara yansımayacağını ifade etti.
Bakanın yaptığı açıklama şöyle
"Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz."
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