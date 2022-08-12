Bakan Çelik: Hava yolu, halkın yolu olmaktan çıkıyor!

Van'da günlük 20’den fazla olan uçak seferleri 10 ve altına düştü. Uçak sayısının azaldığı, bilet fiyatlarının iyice arttığı süreçte kentte 1000 liranın altında bilet neredeyse bulunmuyor. Türkiye’nin en pahalı biletleri Van’da satılırken kentte yaşanan bu olumsuz durum vatandaşı adeta çileden çıkardı. Yaşanan bu sorun yıllardır defalarca gündeme gelmesine rağmen çözülmezken vatandaşlar sosyal medya üzerinden şimdiye kadar defalarca 'tag' açıp yetkililere seslendi.

"HAVA YOLU HALKIN YOLU OLMAKTAN ÇIKIYOR!"

Yaşanan olumsuz duruma bir tepki de dönemin Van milletvekili ve Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik, 90'lı yılları örnek göstererek, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: "90’lı yıllarda Van’ın en popüler adamı THY Van Müdürü Çetin Zırhlı idi. Çünkü Van’a çok az sayıda uçuş vardı ve insanlar THY Müdürü Çetin Bey’e bin ricalar ederek ancak bilet bulabiliyorlardı. O zaman sanal bilet imkanı da olmadığı için boş yer var mı yok mu bunu bilemezdiniz. Son aylarda Van’da tıpkı 90’lı yıllardaki gibi Van’da uçak bileti yok satıyor. Acil hastalarına bilet bulmam için arayan arayana. Bunu,THY YKB Sayın Bolat ile de konuştum ama değişen bir şey olmadı. Özel havayollarına rağmen yer yok. Hava yolu, halkın yolu olmaktan çıkıyor!" GazeteVAN