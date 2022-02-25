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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: Türkiye üzerine düşeni yapacak!

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü. Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

GENEL 25.02.2022, 17:49
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: Türkiye üzerine düşeni yapacak!

illi Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son görüşmeler ele alındı. 

Bakan Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

ASKERİ MÜDAHALE 2'NCİ GÜNÜNDE

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 2. gününde devam ediyor. Başkent Kiev'de sabah saatlerinde patlamalar duyuldu, ardından saldırılar yoğunlaştı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri harekat başlattıklarını duyurmuştu. Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar sürerken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor.

ZELENSKİY'DEN "MASAYA OTURALIM" ÇAĞRISI, PUTİN'DEN YANIT

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduklarını belirtti.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Haber7

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