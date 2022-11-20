Bakan Akar: Hesabını sormaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyini hedef alarak başlatılan Pençe Kılıç harekatıyla ilgili açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Bakan Akar, 'Pençe-Kılıç Hava Harekâtı' olarak adlandırılan operasyona ilişkin, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi.

Harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Bakan Akar, harekatın sonunda görevli pilotlarla, telsizden konuşarak, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz" dedi.