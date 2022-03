Bahar geldi ama fiyatlar düşmedi: Vatandaş da esnaf da dertli

Emekli bir vatandaş, "Her şey ateş pahası görmüyor musunuz? Her şey 3 kat artmış. Sözde maaş arttı yani. 3 bin 700 lira maaşım. Yeter mi? 'Her şey güllük gülistanlık' diyorlar" derken Haldeki bir esnaf ise, “İki tane levrek alıyor 150 TL tutuyor. İki levrek de bir aileyi doyurmuyor. Kalabalık var ama alışveriş yok, kuru kalabalık” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında sert geçen kış nedeniyle arttığı belirtilen sebze ve meyve fiyatlarına, baharın gelmesi bir etki yaratmadı. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, ağır kış koşullarına ve nakliyatta yaşanan sıkıntılara bağlanıyordu.

Pazar esnafı ise fiyatlardaki artışın nedeninin akaryakıta gelen zamlar olduğunu söylüyor. Geçen sene 2,500-3000 TL civarında olan nakliye ücretinin bu yıl 12-13 bin TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Sebze hali'nde domates 25, tere ve maydanoz 4, marul 12, havuç 7, salatalık 15, karnabahar 20, patates 8, sivri biber 30, brokoli 20-30 TL’den satılıyor. Geçen yıl mart ayında ise domates 5-10, salatalık 3-5, sivri biber 8-12, kıvırcık 3-5, brokoli 3-5, maydanoz 50 kuruş ile 1 TL arasında satılıyordu.

HERKES KENDİNE BİR TARLA ALACAK ARTIK

Haldeki fiyatlara bakıp evine eli boş dönen vatandaş ise fiyatlar karşısında önünü görememekten dertli. Esnaf ve vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Bir vatandaş havucun daha önce 2 lira olan havucun şu an 7 liradan satılmasına tepki göstererek, “Artık tane tane alacağız her şeyi. Domates manavda 25 lira. Ispanak 15 lira. Dehşet yani. Benim imkanlarım yetiyor belki ama herkesin yetiyor mu bilemiyorum. Herkes kendine bir tarla alacak artık, kendisi ekip kendisi biçecek” dedi.

Balıkçı esnaf, “Hamsinin kilosu 30 lira. Levrek 100 lira. Çumra 30 lira. Lüfer 100 lira. Çinekop 70 lira. Pahalı. Milletin alım gücü yok. İki tane levrek alıyor 150 tutuyor. İki levrek de bir aileyi doyurmuyor yani. 4 tane alsa 250 tutar. Müşteri almıyor ki sadece bakıyor. Kalabalık var ama alışveriş yok, kuru kalabalık” dedi.

ETİ ESKİDEN DE ALAMIYORDUK ŞİMDİ YANINA VARAMIYORUZ

Alışverişe gelenlerin “kuru kalabalık” olduğunu söyleyen İbrahim Yüksel ise, “Önceden alışverişe geldiğimizde poşetlerden geçemezdik. Birbirimize çarpardık. Şimdi iki parça bir şey alıp çıkıyor vatandaş. Portakal aldım bir de mantar aldım. O kadar. Eti eskiden de alamıyorduk şimdi yanına varamıyoruz. Çimentonun kilosu 80 lira olmuş. Şok oldum, kafayı bozdum. Her şey pahalı” diye konuştu.

HERŞEY ATEŞ PAHASI

Bir başka vatandaş ise, “Her şey ateş pahası görmüyor musunuz? Her şey 3 kat artmış, maaşlar 700 lira artmış. 2 bin liramız gitti. Sözde maaş arttı yani. 3 bin 700 lira maaşım, yeter mi? Utanmadan arlanmadan milletle dalga geçiyorlar. 'Her şey güllük gülistanlık' diyorlar. Nerede ne ucuz bulursak onu alacağız. Balıklar çok pahalı” dedi.

YAŞLILIK MAAŞI ALIYORUM, GEÇİNEMİYORUM

Bir başka vatandaş da, “Fiyatlar pahalı, millette para az. Aylık kafasına göre zam veriyor. Hakaret ediyor millete. Ben yaşlılık maaşı alıyorum. Ayda bin 50 TL alıyorum. Geçinemiyorum ki nasıl geçineyim? Fiyatlara bakıyorum cebime bakıyorum hiçbir şey almadan gidiyorum” diye konuştu.

BURASI MARKETE GÖRE UCUZ

Bir vatandaş ise bir kilo domatesin 25 TL olmasından yakındı. Bir başka vatandaş da, “Burası markete göre çok ucuz. Markette portakal 13 lira, burada 8 lira. Domates 25 lira ben bugün baktım 27 lira, burada 15 lira. Fiyatlar normal değil ama yapacak bir şey yok. Mazot pahalı. İnşallah böyle durur dua ediyoruz” dedi.

Anka