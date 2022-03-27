Aykaç ailesinin acı günü... Molla Ahmet Aykaç vefat etti...
Aykaç ailesi büyüğü Molla Ahmet Aykaç vefat etti.
Aykaç ailesi büyüğü Molla Ahmet Aykaç vefat etti. Aykaç ailesi büyüklerinden; İshak Aykaç, Sabri Aykaç, Enver Aykaç, (rahmetli) Müştak Aykaç ve (rahmetli) Aziz Aykaç'ın ağabeyleri, Seyyid Muhammed Raşid Erol'un damadı, Van'ın önemli alimlerinden olan Molla Ahmet Aykaç bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Bir süredir Ankara'da tedavi gören Seyda Ahmed El Van-i'nin ani ölümü büyük üzüntü yarattı.
Cenazesi Ankara'dan alınarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde defnedilecek olan Molla Ahmet Aykaç'ın taziyesi Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi, Hacı Yusuf Kırmızıtaş Camii'de kabul edilecek.
WanHaber ailesi olarak Aykaç ailesine Allah’tan sabır Molla Ahmet Aykaç’a ise rahmet diliyoruz.
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