Aydemir Ailesinin Mutlu Günü

Fatma - Sedat Yalçın çiftinin kızları Emine ile, merhum Abdurahman Aydemir'in torunu, merhum Galip Aydemir'in oğlu Önder Aydemir, İzmir ve Van’da düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. İzmir'de 1, Van’da 2 gün süren düğün törenine Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda davetli katıldı.

Canlı müzik eşliğinde Doğu ve Ege yörelerine ait halayların çekildiği düğünde, davetliler keyifli geceler yaşadı.

Misafirleri kapıda tek tek karşılayan ve onlarla birebir ilgilenen damadın dayıları Mustafa ve Eyüphan Aydemir ile damadın annesi Sevim Aydemir de bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayarak, genç çiftin mutluluğuna ve ailenin heyecanına ortak olmak üzere yanlarında bulunan bütün misafirlere teşekkür etti.