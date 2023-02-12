Asrın felaketinde 7'inci gün: Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kaybının 29.605'e yükseldiğini açıkladı.

GENEL 12.02.2023, 17:27 12.02.2023, 18:05
Asrın felaketinde 7'inci gün: Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 7. gününde, AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybının 29.605'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

AFAD, 147 bin 934 vatandaşın diğer illere tahliye edildiği de bildirdi.

"10 İLDE 24 BİN 921 BİNA YIKILDI, ACİL YIKILACAK YA DA AĞIR HASARLI"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiğini, 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Gaziantep Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki can kaybının 3 bin 273'e ulaştığını, 13 bin 325 vatandaşın da yaralı kurtarıldığını söyledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Kurum, "Şu an 138. saatteyiz, bize onların uzandığı eller hepimize umut oluyor ve motivasyonumuz giderek daha da artıyor." diye konuştu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarını 10 ilde 6 bin personelle yoğun bir şekilde yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmayan binalarımıza vatandaşımızın girmemesini, kesinlikle bu binalarda oturmamasını, eşya dahi almaması noktasında uyarılarımızı bir kez daha yapmak isterim. 10 ilde incelenen binalardan 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi. Tabii hasarsız ve az hasarlı yapılardaki oturan vatandaşlarımız bizim e-devlet sisteminden hasartespit.gov.tr adresinden binalarına ilişkin tespitlerini net bir şekilde öğrenebilirler ve az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evleri hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine bu manada girebilir ve bu süreçte tabii ki barınma ihtiyaçları onların talepleri doğrultusunda ne zamana kadar isterlerse dışarıda sağlanacaktır."

Yeni afet konutlarına ilişkin çalışmalarını da 10 ilde eş zamanlı olarak sürdürdüklerini bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, nasıl daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de bir yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başladıysak, 1 milyon 180 bin konutu TOKİ'mizle nasıl bitirip, vatandaşlarımıza teslim ettiysek buradaki afet konutlarını da en iyisini, en güzelini, en sağlamını yapacağız. Bugün yaşadığımız bu büyük afette yapılan konutlara baktığınızda, incelediğinizde yıkılan binaların yüzde 95'inin yine 99-2000 öncesi yapılar olduğunu görüyoruz. İşte 2002 sonrasında yapılan yapılara baktığınızda büyük bir kısmının da sağlam olduğunu görüyoruz. Burada yine yapılan düzenlemelerin, mevzuatın ne kadar önemli olduğunu da yine burada ifade etmek isterim."

Süperhaber

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