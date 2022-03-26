ASKON ve ASRİAD, o arsaya cami yapılması kararını olumlu buldu

Konuyla ilgili ortak açıklamalarda bulunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Van Şube Başkanı Şeref Gültepe ve Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, "Son günlerde ilimiz eski Emniyet Müdürlüğü'nün yerinin camii yapılması konusunda nihai kararının olmasına rağmen, bazı çevrelerin söz konusu alanın camii yerine yeşil alan olması için başlatmış oldukları yoğun kampanyayı üzüntüyle takip etmekteyiz.

Biz ASKON olarak, bir İslam beldesi olan kadim şehrimiz Van'ın en müstesna yerine cami ve müştemilatının yapılması kararını doğru ve yerinde bir karar olarak görüyor ve destekliyoruz. Ve altına çizerek bir kez daha ifade ediyoruz ki mevzu bahis olan yer olan eski Emniyet Müdürlüğü alanın camii olarak yapılması çok isabetli ve doğru olacaktır. Elbette ilimizin yeşil alan ihtiyacı da vardır. Bahse konu yerin karşısında zaten yeşil alan var. ASKON Van şubesi olarak yerin camii olmasını istiyor ve bu konuda sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandılar.

Bölgegeazetesi