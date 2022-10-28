Askerlik yerleri açıklandı!

Kasım, Aralık sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri belli oldu. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Kasım Aralık celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet duyuruldu. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022

Er (2. Grup) 8 Aralık 2022

Er (3. Grup) 5 Ocak 2023

Sözcü