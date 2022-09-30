Asgari ücrette brüt-net farkı kalkıyor: Yüzde 40 zam geliyor

Bilindiği üzere, asgari ücret üzerindeki işçi payı sıfırlandı. Ancak işveren her asgari ücretli için bin liraya yakın ödeme yapıyor. Çalışma Bakanlığı, işveren payının Hazine tarafından ödenmesi konusunda bir çalışma başlattı. Henüz hükümete sunulmayan çalışma onay alırsa, işçi brüt olarak açıklanan asgari ücreti alacak. Böylece Aralık ayında yapılması muhtemel olan yüzde 40 zamla işçinin eline geçecek rakam, net-brüt farkı da kalkarsa 10 bin lirayı geçecek.

Büyük şirketlere danışmanlık hizmeti veren İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı, Eski SGK Denetmeni Bünyamin Esen, asgari ücrette Aralık ayında yüzde 40 zam beklediğini söyledi. Esen, Çalışma Bakanlığı’nın net-brüt ayrımını kaldırmak için çalışma yaptığına dair duyumların olduğunu belirterek, “Kulislere göre brüt ile net arasında fark kalmaması, aradaki maliyetin Hazinece karşılanması konusunda çalışma yapılıyor. Böylece işverenin üzerindeki yük azaltılırken işçi de hem yüzde 40 zammı alıyor hem de işverenin üzerindeki bin liraya yakın miktarı alıyor. Eğer düzenleme geçerse net tutarın da 10 bini geçebileceği kulislerde konuşuluyor” dedi.

Süperhaber