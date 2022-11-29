Asgari ücret zammında sendika ve işverenlerin beklentileri

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmeler yaklaşıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8 veya 9 Aralık’ta toplanacak.

Komisyonda, çalışanları Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş; işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

İş dünyası 8-8 bin 500 TL’ye sıcak bakıyor

Bu kapsamda işçi ve işverenin beklentileri de ortaya çıkmaya başladı.

Sendikalar 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmayı planlıyor. İş dünyası ise 8-8 bin 500 TL’ye sıcak bakıyor.

Türk-İş, 9 bin 700 TL civarında bir ücretin üzerinde duruyor

Türk-İş bekar bir çalışanın yaşama maliyetine vurgu yaparken, 9 bin 700 TL tutarında bir ücretin üzerinde duruyor.

Disk: En az 13 bin TL olsun

Tespit Komisyonu’nda bulunmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise aralık ayının ilk günlerinde resmi talebini açıklayacak.

Cumhuriyet'in haberine göre DİSK’in açıkladığı yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 lira. Buradan hareketle en az 13 bin TL talep edilmesi bekleniyor.

Ensonhaber