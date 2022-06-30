Asgari ücret belli oluyor! Komisyon bugün saat 15.30'da toplanacak, yeni rakamı Erdoğan açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına bugün saat 15.30'da basına kapalı olarak devam edecek. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakamın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

GENEL 30.06.2022, 15:31
Asgari ücret belli oluyor! Komisyon bugün saat 15.30'da toplanacak, yeni rakamı Erdoğan açıklayacak

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da basına kapalı olarak devam edecek.

TÜRK-İŞ ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ TALEP EDİYOR
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.

YARIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Komisyonun bugün çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda yarın açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.

Bu doğrultuda, yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadelerin, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer." şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

MASADA YÜZDE 20-25 SEÇENEKLERİ VAR
Komisyonun masasında yüzde 20-25'lik zam oranları bulunuyor. Eğer brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılırsa asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak.

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