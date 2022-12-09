Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

Tek tip şarj için artık geri sayım başladı. Düzenlemeyle taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak. Fakat bugün tek tip şarj düzenlemesine ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD basınında çıkan bir habere göre, Avrupa Birliği (AB), kendi yetki alanında satılan tüm akıllı telefonların USB-C bağlantı noktasına sahip olması gerektiğine dair resmi bir son tarih belirledi.

GENEL 09.12.2022, 10:05
Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2024 yılında satılan bütün akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye son onayı ekim ayında vermişlerdi. Ancak yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair net tarih bilinmiyordu. Fakat bugün ABD basınında sürpriz bir haber çıktı. Buna göre, artık elimizde bir tarih var.

USB-C KARARI İÇİN MERAK EDİLEN TARİH VERİLDİ
Teknoloji haberleri sitesi The Verge'ün haberine göre AB, gelecekteki iPhone'lar da dahil olmak üzere, Avrupa Birliği'nde satılan yeni telefonların kablolu şarj için USB-C kullanması gerekeceği son tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.

Haberde, bu tarihin nedenine ilişkin "AB'nin yeni USB-C mevzuatı bloğun Resmi Gazetesi'nde yayınlandı ve resmi olarak bağlayıcı hale geldi" denildi.

AB'NİN TEK TİP ŞARJ DÜZENLEMESİ
Düzenlemeye göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak. Bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek. Yeni cihaz alımlarında kablo ve şarj aleti satın almak gerekmeyecek. Mevcut kablo ve şarj aletleri farklı cihazlarda kullanılabilecek. Düzenleme, 2026 yılında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

APPLE'I ETKİLEYECEK AMA iPHONE 15...
Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor. Düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

Çıkan iddialar ise Apple'ın Eylül 2023'te piyasaya süreceği iPhone 15 ile USB-C'ye geçiş yapmayı planladığını gösteriyor.

Mynet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10