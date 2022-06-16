Arslan: “İnternet medyasını desteklemek için yazılı basın kaynakları kesilmemeli”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, “İnternet medyası alanındaki kanuni düzenleme eksiğini ortadan kaldırmak, denetleme ve destekleme sistemi oluşturmak amacı ile Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik getiren Dezenformasyon Yasası, Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçmiştir.

Haber alma-verme temel işlevinin ötesinde denetleme ve şeffaflık gibi faydaları da malum olan medya sektörü geldiğimiz noktada özellikle internet sahası tam bir başıbozukluk içindedir. Ne yememiz-içmemiz, giymemiz, hakta inanmamız gerektiğine dönük şuur altı ve şuur üstü tekniklerin kullanıldığı, cevap ve düzeltme hakları ile özel hayatın gizliliği ve kamu düzeninin güvenliğinin tehdit edildiği bir alanda düzenleme yapılması kaçınılmazdır” dedi.

Arslan, açıklamasının devamında, “Halen yazılı basınımız Basın İlan Kurumu mevzuatı yolu ile düzenlenmekte-denetlenmekte ve desteklenmektedir. RTÜK mevzuatı ile de radyo-televizyonlar düzenlenmekte-denetlenmekte ve fakat desteklenmemektedir. İnternet mecraı da bahse konu teklif ile 3D yaklaşımı çerçevesinde ele alınmaktadır.

Ne var ki DÜNDEKİ DEĞERLERİMİZİ BUGÜNDE YAŞANILIR VE YARINA DA TAŞIYACAK, MİLLİ VE YERLİ DURUŞA SAHİP ANADOLU BASINININ

kaynaklarından kesilmek sureti ile bir denetim mekanizması öngörülmüştür. Oysaki Anadolu yazılı basın kendisine resmi ilanlar yolu ile verilen kaynakların tamamını BİK komisyonu, KDV, Sigorta Primi, Kurumlar Vergisi vb. giderlerle kamuya döndürmekte, üzerine bir kamu hizmeti yerine getirip istihdam oluşturmaktadır.

Teklif edilen hali ile kanunlaşma durumunda Anadolu Basını resmi ilan gelirlerinin yarısından fazlasını kaybedecek, kâğıt tedarik ve dolara bağlı girdiler nedeni ile zaten zor durumda olan basın işletmeleri kapanmalar ile karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle kanun teklifinin İcra İflas Kanunu’nu düzenleyen bölümünde yer alan ‘bir gazete veya internet sitesi’ ibaresinin ‘bir gazete ve internet sitesi’ şeklinde düzenlenmesi, ‘500 bin ila’ diye başlayan ve eşik değer getiren kısmının ise ’50 bin ila’ diye düzeltilmesi arz etmeye çalıştığımız mahsurların giderilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Kamu İhale Kanunu’nda düzenleme getiren maddede de ‘bir gazete ve bir internet sitesi’ ibaresi, mevcut halde olduğu gibi ‘ iki gazete’ denilmek ‘ve bir internet sitesi’ şeklinde düzenlenerek yazılı basınımızın mağduriyeti giderilmiş ve internet sahasına da bir pencere açılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi