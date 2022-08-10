Araç sahiplerini sevindiren haber! Motorine beklenen indirim geldi
Dün; motorinin litre fiyatına 10 Ağustos gecesi 1 TL'lik indirim geleceği açıklanmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bu indirim gece yarısı pompaya yansıdı.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrol 96 dolara kadar geriledi.
Brent petrol 96 dolara kadar geriledi.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Dün; 10 Ağustos gecesi 1 TL'lik indirim geleceği açıklanmıştı. Habertürk'ün sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre; bu indirim gece yarısı pompaya yansıdı.
İstanbul'da 23,37 liraya satılan motorinin litre fiyatı, akaryakıt indirimi sonrası 22 lira 37 kuruşa indi. İndirimli birlikte Ankara'da motorin fiyatı 22,45 TL'ye, İzmir'de ise 22,47'ye geriledi.
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