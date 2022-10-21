Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine bir kötü haber de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) geldi. 2023 bütçesindeki rakamlara göre MTV'ye yüzde 60 zam yolda.

GENEL 21.10.2022, 13:39
Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 60 zam yolda

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) zam yolda. 2023 bütçesindeki rakamlara göre Motorlu Taşıtla Vergisi'nin (MTV) yüzde 60 artacağı öngörüldü. 2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar TL idi.

2023'te ise beklenen gelir 38 milyar 787 milyon TL. Bu rakamlara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) geliri yüzde 64 artırılmak isteniyor, bu da MTV'nin en az yüzde 60 artacağı anlamına geliyor.

En iyimser tahminle yüzde 60
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl bu artışın rekor olduğunu ifade etti. Bingöl, "2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023'te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır " dedi.

Fox TV'nin haberine göre MTV de diğer vergiler gibi yeniden derleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden derleme oranının yüzde 120'nin üzerinde olacağı kesin gibi bakılıyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60'lık zam oranını işaret ettiğini belirtti.

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