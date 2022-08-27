Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından araç sahiplerine güzel haber. Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik ve dövizdeki yükselişle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam ve indirim haberlerini artık takip edemez oldu. Bu sefer zam değil indirim haberi geldi.
30 Ağustos'ta pompaya yansıyacak
Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor. Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.
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