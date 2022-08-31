Araç almak isteyenler dikkat! Milli Emlak’tan Van’da her bütçeye çok ucuz araç! 30 Bin TL, 60 Bin TL...

14- 15 Eylül tarihlerinde yapılacak Milli Emlak 37 adet taşınır ihalesine katılmak isteyenlerin ihalesine girmek istedikleri aracın geçici teminat bedelini yatırması gerekiyor.

İhalesi yapılacak 37 adet taşınır; Ford, Peugeot, Mercedes Benz, Volkswagen, Fiat, Nissan, Opel, Skoda ve Nissan markalarının yer alırken araçlar için en düşük satış fiyat 30 bin TL, en yüksek satış fiyatı ise 920 bin TL oldu.

1- Yukarıda 1'den 37. sıraya kadar olan taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalelere katılmak isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir.

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4- Yukarıda 1'ten 6. sıraya kadar belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %1, 7'den 37'a kadar belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %18 KDV oranında alınacak olup, her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.

5- Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir.

6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler //www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir.

Şehrivanhaber