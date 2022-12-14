Arabası olanlar dikkat! Trafik sigortasında riskli gruba ciddi yasal yaptırım!

Arabası olan herkesi ilgilendiren açıklama SEDDK’den geldi. Trafik sigortasında geçtiğimiz gün alınan risk uygulamasına göre poliçe bedeli kararının ardından yeni yaptırımlar yolda. Riskli sigortaların tamamen apayrı kategoriye alınacağı belirtilirken, para cezasının yanında ehliyete çok fazla kaza yapan sürücülerin ehliyetine de el konulması durumu gündeme geldi. Öte yandan şoförlerin trafik geçmişini işletmelere sunma zorunluluğu da getirilmesi planlanıyor.

GENEL 14.12.2022, 15:33
Arabası olanlar dikkat! Trafik sigortasında riskli gruba ciddi yasal yaptırım!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında araba sahibi olan herkesi ilgilendiren bir kararı duyurmuştu. Bu kapsamda iyi sürücünün trafik sigorta primlerine yüzde 50 indirim yapılacak, kötü sürücüye de yüzde 200 zam yolda. Böylece kaza yapan ve kusurlu sürücüler 13 bin liraya kadar trafik sigorta primi ödemesi ile karşı karşıya kalacak.

“HEPİMİZİN MESAİSİNİ ÇALIYOR”
Tüm sürücüleri ilgilendiren kritik konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SEDDK Başkanı Eroğlu, “Çünkü hepimizin her gününü meşgul eden bir trafik (sigortası) sıkıntısı var. Bu hepimizin enerjisini alıyor, dağıtım kanallarından şirket yöneticilerine ve otoriteye kadar hepimizin mesaisini çalıyor. Bizim burada geleceği tasarlamayı konuşmamız gerekirken trafiği konuşuyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

TRAFİKTE RİSKLİ SİGORTALARA CİDDİ YAPTIRIM
“Şu anda trafik alanında netliği sağlayacak düzenlemeler yapmamız lazım. Nitekim bu kapsamda kanun maddeleri genel şart değişikliği çıktı. Sadece şu anda trafikte ihtiyacımız olan şey kültür değişikliği yapabilmek, riskli sigortalı ile risksiz sürücü arasında ayrım yapabilmek, trafik sigortasını insanları iyi arabaya sevk etmek üzere bir kaldıraç gibi kullanabilmek. Buna ihtiyacımız var. Bu yönde trafik sigortasında bir iş planı, bir yol haritası ortaya koyduk. Amacımız, trafikte serbest tarifeyi geçirerek öngörülebilir bir piyasa sağlamaya yönelik adımlar atmak. Bu konuda ben çok umutluyum. Önemli bir yol haritası tatbik edersek kişi temelli poliçe, doğrudan tazmin, bunları konuşuyoruz. Bunları tatbik ettiğimizde ve uyguladığımızda trafik sorununu kökten yasal olarak çözeceğiz. Ben buna çok inanıyorum.”

“GEREKİRSE EHLİYETLERİ ASKIYA ALINMALI”
SEDDK Başkanı Eroğlu, trafikte kaza yapan ve yapmayan sürücüler ile ilgili farklı değerlendirme yapmanın önemine işaret ederek, “Çünkü riskli sigortaları tamamen apayrı kategoriye alıyoruz. Onlara da ciddi yaptırımlar getireceğiz. Sadece tarifeyi konuşmuyorum. Psikoteknik testler, psikolojik takviyeler, eğitim... Bir yılda minimum 3 defa kaza yapan 6 bin kişi var.

Bunların bazısı 8 defa kaza yapmış. Bunlara ben 'şoför' demiyorum, başka bir şey... Kamuoyu 'trafik canavarı' diyor. Bizim bunları rehabilite etmemiz lazım. 'Kazaya karışmak' demiyorum. Kusurlu bir şekilde kazaya karışıyor. Herkes kazaya karışabilir. Trafik kurallarına uyduğunuzda kazaya neden, niye karışacaksınız? Burada başka bir şey var. Bu kişilerin gerekirse ehliyetlerinin askıya alınması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl alkollü kişi yakalandığında 6 ay ehliyeti askıya alınıyorsa bir kişi yılda 5 defa kaza yaparsa farklı bir şeydir bu..."

TRAFİK GEÇMİŞİ İŞVERENE SUNULACAK
Eroğlu, trafik sicil belgesi uygulamasının bir devrim olduğunu ve kamuoyunun bunun önemini çok anlamadığını belirterek, "Şoförlerin trafik geçmişini işletmelere sunma zorunluluğu ya da imkânı getireceğiz. Trafik geçmişi şu anda sunulmuyor ama bu imkân getirildikten sonra kişi kendi geçmişini görebilecek. Dolayısıyla bir kazadan dolayı repütasyonunun olumsuz etkileneceğini düşünen otobüs işletmesi, şoförlerden bu belgeyi istediği zaman trafik canavarları iş bulamayacak" dedi.

ZORUNLU POLİÇEYİ YAPTIRACAK FİRMA YOK
Öte yandan zorunlu trafik sigortası ücretleri ise ikiye katlanmış durumda. Bu oranlar yeni yıl ile beraber daha da artacak. Trafik sigortası ücretlerinin 2023’te araç fiyatlarının artması, döviz kurunun yükselmesi, yedek parça fiyatlarının artması ve asgari ücret zammı ile yüzde 70’lere yaklaşması bekleniyor.

Araç değerlerindeki hasar maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle ise bazı şirketlerin zorunlu trafik sigorta poliçesi düzenlemediği veya yüksek teklif verdiği yönündeki şikâyetler son günlerde arttı. Zorunlu trafik sigortası için teklif şirketlerden teklif alamadıklarını belirten vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi. Sigorta şirketlerine yönelik artan bu şikâyetler üstüne SEDDK konuya dair gerekli incelemelerin yapıldığını duyurarak, “Tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır” açıklamasını yapmıştı.

Mynet

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