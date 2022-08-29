AR-GE çalışması başarılı sonuç verdi: Özel Van lokumu üretildi

45 yıllık çikolata, lokum, kuruyemiş aile şirketlerini 4 yıl önce büyüterek İran'da yaklaşık 50 kişinin istihdamıyla edildiği lokum fabrikası kurarak birikimlerini yurt dışına taşıyan Vanlı girişimci Cem Özdemir, İran’da kurduğu lokum fabrikasından Irak ve Orta Doğu ülkelerine ürünlerini ihraç eden Cem Özdemir, 2022 yılı Mart ayında Maraş Caddesi üzerinde birbirinden lezzetli lokum çeşitleri elde ederek satışının da yapıldığı Lokçi bünyesinde ilk defa Van Edremit mor dutlu ve kayısılı lokum Van lokumu üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en kaliteli yöresel çerez, şekerleme ve diğer ürünlerinin satışını yapan Van’ın lokum üretim merkezi Lokçi’de 50’yi aşkın farklı lokum ürettiklerini kaydeden Cem Özdemir, lokum üretiminde insan sağlığını olumsuz etkileyen glikoz, tatlandırıcı, renklendirici, esans Lokum kullanmadıklarını kaydetti.

“Mor dutlu ve kayısılı çifte kavrulmuş Van lokumları yaptık”

Van Edremit mor dut ve kayısılı Van lokumun yaptıklarını belirten Cem Özdemir, “ Van valiliği eski basın ve halkla ilişkiler danışmanı, gazeteci İkram Kali Bey işletmemizi ziyaretlerinde Van Edremit mor dutlu ve kaysılı, vişneli, kirazlı, mellaki armutlu, kavunlu, uşkunlu gibi yerel meyvelerden Van cevizli lokum, cezerye ve orcik yapılması önerisinde bulundu.

Biz yeniliğe ve fikirlere açık firma olarak dostumuzun önerisini çok beğendik. Öneri bize ilham verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz Ustamız Hilmi Aytekin ve diğer ekibimizle AR-GE çalışması yaptıktan sonra mevsimi geçeden Edremit’te kendi bahçemizden mor dut ve kayısısı topladık. Sade ve Van ceviziyle hiçbir katkı maddesi kullanmadan mor dutlu ve kayısılı çifte kavrulmuş Van lokumları yaptık. Tadı, rengi lezzetiyle çok başarılı sonuç aldık. Van’a özel lokum deneme üretimimiz devam edecek.” dedi.

“Van lokumun lezzetinin bütün Türkiye'ye yayacağız”

2023’te seri üretime geçeceklerini söyleyen Cem Özdemir, “ Yaptığımız Van lokumlarımızı test edenler çok beğendi. Van lokumlarımızı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başta olmak üzere üretimle ilgili kurum kuruluş yöneticilerine ve müşterilerimize tattırmak istiyoruz. 2023’te Van lokumunda seri üretime geçeceğiz.

Her ürünün bir alıcısı olduğuna inanıyoruz. Van’a yolu düşenler Van lokumu tatmadan ve almadan dönemeyecekler. Vanlılar da konuklarına Van lokumu ikram ve hediye edecekler. Van lokumun lezzetinin bütün Türkiye'ye yayacağız. Amacımız Van’da az sayıda kalan mor dut, erik kayısı, vişne gibi yerel meyve üreticilerini teşvik etmek ve desteklemek, ürünlerini değerlendirmek ve lokumda Van markası oluşturmak ve istihdama katkı sağlamaktır. Ayrıca insanların daha sağlıklı ürünlerle buluşmalarını sağlamaktır. Biz Vanlı işletmeci olarak Van gastronomi kültürünü sağlanacak desteklerle geliştirmek istiyoruz. Van’ın markası Lokçi Van ürünlerinde fark yaratmaya devam edecek. Türkiye’nin her yerine kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz ”dedi.

“Van lokumları çok beğenilecek”

Van lokumu fikir sahibi gazeteci İkram Kali de Van Edremit mor dutlu ve kayısılı Van lokumu üretimini gerçekleştiren Lokçi sahibi Cem Özdemir’e ustaları ve ekibine teşekkür etti. Kali, “ Cem kardeşimizin işletmenini ziyaret ederek hayırlı olması dileğinde bulundum. Ziyaret esnasında Van marklı lokum üretim ve bazı önerilerde bulundum.

Dostum Cem Bey ve Hilmi Usta önerilerden heyecan duydular. Sonuçta emek vererek ilk aşamda Van Edremit mor dutlu ve kayısılı lezzetli Van lokumu yaptılar. Van lokumların her yönüyle çok beğenilecek. Sırada diğer Van meyveleriyle lokum, cezerye ve orcik üretimi var. Önerililerimizi hayata geçiren Cem Özdemir ve ekibine teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum.

Bayramlarda, özel günlerde, kahvelerin yanında çifte kavrulmuş Van Edremit mor dutlu ve kayısılı lokum tercih edileceğini düşünüyorum. Van’ın ürünlerinin özel üretimlerle değerlenerek markalaşacağını, ayrıca Van’ın hediyelik ürün eksiğini bu tür üretimlerle giderileceğine inanıyorum” diye konuştu.

