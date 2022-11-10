Antalya Vanlılar Derneği çalışmalarıyla takdir topluyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Van-Der Başkanı Yaşar Müncester, "İnsanı merkeze alan Antalya Van-Der sosyal ve kültürel çalışmaları büyük ilgi görüyor. Çalışmalarımız izleyenler Türkiye'deki diğer hemşehri derneklerine bizi örnek gösteriyor. Bu başarıda yönetim kurulu ve komisyon üyelerimizin samimimi çalışmalarının çok büyük payı var" diye konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak 2011 yılında Antalya'da kurulan Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Antalya Van-Der) kuruluş amacı doğrultusunda ses getiren çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kurumsal disiplinle çalışan Antalya Van-Der öğrencilere burs veriyor, muhtaç insanların en zor anında yardımına koşarak destek oluyor, işsiz gençleri işe yerleştiriyor, anma günleri düzenliyor, mevlit veriyor, Van'ın tarihi, kültürünü yaşatan ve tanıtan sosyo-kültürel etkinlikle düzenliyor. Antalya Van-Der Başkanı Yaşar Müncester derneklerinin çalışmalarıyla Türkiye'de diğer hemşehri derneklerine örnek gösterildiğini söyledi.

"VANLIYIZ AMA AYNI ZAMANDA ANTALYALIYIZ"

Antalya Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 2011 yılında kurulduğunu, 2021 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla genel kuralda göreve seçildiklerini kaydeden Antalya Van-Der Başkanı Yaşar Müncester, "Hemşerilerimizin tanışıp kaynaşması, birlik beraberlik ruhuyla hareket etmesini sağlamak, yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerimize maddi ve manevi destek olmak amacıyla göreve geldik. Biz Vanlıyız ama aynı zamanda Antalyalıyız. Van'ın kültürel zenginliğini yaşadığımız Antalya'nın kültürel birikimiyle ile geliştirip aidiyetle pekiştirerek buranın da hemşehrisi olma bilinciyle faaliyetlerde bulunuyoruz. Geçen bir buçuk yıla yakın bir sürede başarıya ulaştık" Diye konuştu.

"ANTALYA'DA TEK BİR KONUT SAHİBİ VANLI, KİRACISINDAN ŞİKÂYETÇİ OLMADI"

Antalya'da 30 yıl yıldır yaşamasına rağmen Van ile bağını hiç koparmadığını belirten Antalya Van Der Başkanı Yaşar Müncester, dernek başkanı seçilmeden önce 2011 depremleri sonrası Antalya'ya gelmek zorunda kalan Vanlılara destek olduğunu belirtti. Müncester, "Deprem nedeniyle gelmek zorunda kalan Vanlı dostlarımızla iş yerimizde bir araya gelerek ihtiyaçlarını, kendilerine nasıl yarımcı olabileceğimizi konuştuk. O zaman vakıf ve dernekle ilişkim yoktu.

Gayrimenkul işi yaptığımız için önce ofisimizi koordinasyon merkezine çevirdik. Yirmiye yakın çalışma arkadaşımla işi gücü bırakarak doğal afet nedeniyle zor günler geçiren hemşehirlerime yardımcı olmaya çalıştım. Sonuçta ev kiralamak isteyen yüzlerce hemşerilerimize konut bulduk. 200'ün üzerindeki hemşehrimizin kontratlarına kefil olduk.

Van'da hayat normale dönünce hemşehrilerimizin bir kısmı geri döndü bir kısmı Antalya'ya yerleşti. Kontratına kefil olduğumuz konut sahibi çıkıp 'Kiramı alamadım, evim hasar gördü, komşularımız rahatsız oldu. Kiramı ödemeden gitti' demedi. Antalya'da böyle bir sorun yaşanmadı. Tüm Vanlılar kendilerine yakışan şekilde kaldılar ve ayrıldılar.

Bu anlamda tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Dernek başkanı olmamda Antalya'ya gelen hemşehrilerimizin etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Bugün 9 Kasım 2011. İkinci depremin 11. yılı. Depremde hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimizi rahmetle anıyoruz. Allah ülkemize, memleketimize bir daha böylesi felaketler yaşanmamasını diliyorum" dedi.

"DÖRT YÜZDEN FAZLA VANLI İNSANIMIZI İŞE YERLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADIK"

Göreve geldikten sonra taahhütte bulunduklarını belirten Müncester, "Antalya'da işsiz ve yoksul Vanlı bırakmayacağız dedik. Bu ifadeyi, insanlarımızın bir kısmı pek inandırıcı bulmadı. Ama bir buçuk yılda şu ana kadar 400'ün üstünde Vanlı insanımızı işe yerleştirtmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hemşehrilerimiz arasında inşaat, makine, elektrik, kimya, bilgisayar mühendisi olanlar da var yeteneğine göre çocuk bakıcısı, şoför, fırıncı, usta, garson olarak iş sahibi olanlarda var.

Biz aracı olunca insanlarımız daha rahat işe yerleşiyor. İşverenler de sorun yaşamıyor. Dijital çağın hızla gelişmesi ve yaygınlaşması nedeniyle işe yerleştirmeleri artık internet üzerinde yapıyoruz. Bize başvuran hemşehrilerimize 'Derneğimizin internet sitesinde yer alan Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) internet sitesi paneline girin bilgi birikiminize göre başvurun. Müracaata bizi referans olarak yazın' diyoruz. İş bulmada hiçbir sorun yaşamıyoruz. Bunlarla kalmadık.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek bir anlaşma yaptık. Antalya OSB'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 40 yaşına kadar olan hemşehrilerimize dernek bünyemizde eğitim ve belge verme yetkisi olan arkadaşlarımız eğitim veriyor. Eğitim sonunda belge alanlar öncelikle işe yerleştiriyoruz. Asgari ücretin altında maaş alan ve sigortasız çalışan kimse yoktur" diye konuştu.

Çalışmaları arasında hemşerilerine gıda yardımlarında bulunduklarını, anma törenleri, mevlit programları da gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Müncester, çok sayıda gönüllü çalışma yaptıklarını dile getirdi. Vanlıların Antalya'da çok büyük bir aile olduklarını, sevildiklerini, saygı gördüklerini de ifade eden Antalya Van-Der Başkanı Yaşar Müncester, Antalya'da 100 bine yakın Vanlı olduğunu sözlerine ekledi.

Van Bölge Gazetesi