Antalya'da kritik zirve! Rusya Ukrayna savaşının bitmesi için dünyanın gözü kulağı Antalya'da!

RUSYA-Ukrayna savaşı 15. gününe girerken savaşı bitirecek görüşme Antalya'da gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleb bugün Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu üçlü toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme saat 12:55 sularında sona erdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Bir ilerleme kaydedemedik' dedi.

GENEL 10.03.2022, 13:28
Antalya'da kritik zirve! Rusya Ukrayna savaşının bitmesi için dünyanın gözü kulağı Antalya'da!

Rusya ve Ukrayna hükümetleri savaşın başladığı günden bu yana ilk kez bugün Antalya'da karşılıklı olarak masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bugün üçlü formatta bir araya geldi. 

Kritik toplantı Antalya-Belek’teki Regnum Carya Oteli’ndeki toplantı saat 11:25'te başladı. Toplantıda her iki bakan, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da olmasını istediği için, Çavuşoğlu da ev sahibi olarak toplantıya katıldı.

Üçlü zirve 1 saat 30 dakika sürdü! 'Bir ilerleme kaydedemedik'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları açıklama yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamaları
- Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı.

- Diplomatik çözüm için elimden geleni yaptım... Bir ilerleme kaydedemedik

- Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti.

- Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım.

- Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.

- Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları...

- Bu zirve Sayın Erdoğan'ın talebiyle gerçekleşti. Biz teklifini kabul ettik. Biz prensip olarak her türlü temastan yanayız. Bu Ukrayna krizinin çözülebilmesi için.

- Bizim tek isteğimiz, bu temasların bir katma değeri olması gerektiğini söyledik. Bunu herhangi bir şekilde bizim Ukraynalı mevkidaşlarımız tarafından, bu görüşmelerin ana konusu dışına çıkılmasının engellenmesinden yanayız. 

- Siviller Ukrayna yönetimi tarafından rehin tutuluyor, canlı kalkan olarak kullanılıyor. Biz her gün tahliye koridorları açık kalacak dedik. Bunların güzergahları ve süreleri hep birlikte saptanacak dedik. En uygun güvenli yollar saptanacak dedik ve buna göre hareket ettik.

Belarus'taki müzakereler önemli
- Şunu da hatırlattık mevkidaşlarımıza, Belarus'ta somut bazı adımlar atıldı ve bir hukuki taslak hazırlandı. Ukraynalı meslektaşlarımız Kiev'de bunun üzerinde çalışıp cevap vereceklerini söyledi. Belarus'taki müzakereler çok önemli. 

Başka ülkelere saldırı hazırlığımız yok
- Eğer özel askeri operasyon nasıl yürüyor diye soruyorsanız bunun değerlendirmesini bizim Savunma Bakanımız ve Devlet Başkanımız vermektedir. Bunun plana uygun olduğu belirtilmiştir. Yurt dışından gelen silahlar konusunun ise çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz.
- Ukrayna'ya binlerce öldürücü silahlar, seyir füzesi aktardıklarını görüyoruz. Başka ülkelere saldırı hazırlığımız yok ancak yeter ki onlar bize saldırmasınlar. 

Kritik görüşme öncesi ikili görüşmeler gerçekleştirildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye -Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü. Çavuşoğlu daha sonra da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rus ve Ukraynalı bakanlar ayrı otellerde kalacaklar
Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı villanın camları kurşun geçirmez. 12.5 milyon TL’ye mal olan ve otel içinde ayrı bir bölümde, demir parmaklıkla çevrilen villanın özel güvenliği de var. Ukrayna heyeti ise 5 yıldızlı başka otelde kalacak.

Putin ve Obama'yı ağırlayan salonda görüşecekler
Belek Turizm bölgesindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, emniyet koridoru oluşturuldu. Dron gibi hava araçlarına karşı jammer (sinyal kesici) yerleştirildi. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba’nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek. 

Forumun gerçekleşeceği alana gelen gazeteciler uzun kuyruklar oluşturdu.

334 gazeteci izleyecek
Her türlü teknolojik donanıma sahip G-20 Salonu, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alıyor. İletişim Başkanlığı’nın elektronik ortamda açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Toplantı için 150’si yabancı 334 gazeteci akredite edildi.

internethaber

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