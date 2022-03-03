Aksona: Memur-Sen TOKİ’de sorunlar devam ediyor

Saadet Partisi Edremit İlçe Başkanı İdris Aksona, Memur-Sen TOKİ’deki başlıca sorunları gündeme getirerek, bu sorunların biran önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. Memur-Sen TOKİ’deki sorunlarla ilgili açıklama yapan Başkan Aksona, “Memur-Sen sendikası üyelerine yapılan 1058 konutta yaklaşık 5500 vatandaş ikamet etmektedir. Van depremi ile yapımı tam anlamıyla tamamlanmayan binalar hak sahiplerine teslim edilmiş, ancak eksiklikler bu güne kadar bir türlü giderilmemiştir.

Eski ve yeni yönetim, mahalle muhtarlarının çabalarına rağmen birçok sorunun hala devam ettiği yapılan tüm uğraşlara rağmen ilgili kurumlar tarafından sonuç alıcı çalışmaların yapılmadığı ve söz vermenin ötesine geçilmediği görülmektedir. Saadet Partisi Edremit İlçe Başkanlığı olarak Memur-Sen TOKİ’de tespit ettiğimiz başlıca eksiklikleri yetkili makamlara sormak istiyoruz. Site içinde geçen Akpınar deresinin ıslah çalışmalarını yapmayı düşünüyor musunuz? Site içinde bozulan ve çöken yolları yapmak gibi bir niyetiniz var mı?

Ulaşım sorununu çözmeyi düşünüyor musunuz? Söz vermiş olduğunuz Aile Hekimliği binasını tespit edilmiş olan yerinde yapmak gibi bir amacınız var mı? Bölge Hastanesine bağlantı yolu Edremit belediyesi tarafından söz verilmesine rağmen yapılmamıştır acaba belediye bu yolu yapmayı düşünüyor mu? Edremit Belediye Meclisinden TOKİ içerisine sosyal tesisler ve çarşı yapılması kararı alındı alınan bu karar uygulamaya geçirmeyi düşünüyor musunuz? Saadet Partisi Edremit İlçe Başkanlığı olarak Memur-Sen TOKİ’de ki sorunların çözümü için yetkili makamları harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi