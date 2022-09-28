Aksa Doğalgaz duyurdu: Hizmet verilmeyecek

Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada: "Kamuoyunun Dikkatine,

Teknoloji altyapımızın yenilenmesi kapsamında yapılacak geçiş çalışmaları nedeniyle 29 Eylül Perşembe ve 30 Eylül Cuma günleri şubelerimiz ve online işlemler kanalımız geçici olarak hizmet veremeyecektir.

Bu tarih aralığında tamamlanacak SAP HANA sistemine geçişimizin ardından faaliyet gösterdiğimiz tüm şubelerimizde ve online işlemler kanalımızda yenilenen teknik altyapımızla birlikte sizlere daha iyi ve hızlı hizmet vermeye devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Havadis