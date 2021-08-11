Akın Akın Afgan Göçü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban’ın ülkedeki ilerleyişi devam ediyor. Taliban, son olarak ele geçirdiği şehir sayısını 6’ya çıkardı. ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha anlaşmasına göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi. Taliban’ın ülke içinde yaşattıklarının ardından Afganistan vatandaşları akın akın Türkiye’ye geliyor. Her geçen gün medya ve sosyal medyada yer alan görüntüler endişe verici oldu.

Taliban, son 4 günde 6 vilayet merkezini ele geçirdi. Taliban’ın kontrolü altındaki şehirlerdeki hapishanelerde bulunan mahkumlar serbest bırakıldı. Bir anda yangın yerine dönen Afganistan’dan binlerce insan kaçmaya başladı. Afganistan'dan kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye girmeye çalışan Afgan mültecilere ait çok sayıda görüntüye bir yenisi daha eklendi. Van sınırında çekildiği iddia edilen videoda, kaçak geçişleri engellemek için İran sınırına örülen duvara merdiven dayayarak Türkiye'ye geçen çok sayıda Afgan mülteci görülüyor. Görüntülerde mültecilerin duvarın üzerine çekilen tel örgüleri kestikleri ve kalabalıklar halinde merdivene tırmanarak duvarı aştıkları anlar yer alıyor.

“SERBEST BIRAKILAN MAHKUM SAYISI 4 BİN 917’YE ULAŞTI”

Son zamanlarda artan Afgan göçünün ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sınır güvenliği, Afgan göçmen istatistikleri ve Geri Gönderme Merkezleri’ne ilişkin soru önergesi verdi. Afganistan’da ne kadar mahkumun serbest bırakıldığı halkında bilgi veren CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan hükümeti yakın zamanda, ülkenin kuzeyindeki Pervan vilayeti ve diğer kentlerde tutuklu bulunan 317 Taliban militanını daha serbest bırakmış, böylece ABD ile Taliban adlı örgüt arasında varılan Barış Anlaşması uyarınca serbest bırakılan mahkum sayısı 4 bin 917’ye ulaştı. Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, bu rakamın 5 bin 100’e ulaşıncaya kadar salıvermelerin devam edeceği belirtilmiştir.” Dedi.

Türkiye’ye giriş yapan Afgan göçmenlerin durumunun, kamuoyunda endişe ve paniğe neden olduğunu belirten Purçu, “Serbest bırakılan binlerce mahkumun da Türkiye’ye giriş yaparak, mevcut toplumsal düzene zarar verme olasılığı bu endişe durumunu daha da arttırmaktadır.” Dedi.

PURÇU, SOYLU’YA SORDU

Türkiye’de yaşayan Afgan kökenli göçmen sayısına dair yeterli veri bulunmadığını belirten Purçu, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Van ili, 295 kilometre ile Türkiye’nin İran ile en uzun sınırına sahip kentidir. Afgan göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin büyük bir bölümünün bu kent üzerinden yapıldığı, bölgede sınır güvenliğinin oldukça zayıf olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Van’ın İran sınırındaki ilçeleri Saray, Özalp, Başkale ve Çaldıran’dır. İddialara göre; bu dört ilçenin çok farklı noktalarından geçiş yapıldığı, güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle bir noktada geçiş zorlaştığında başka noktaların denendiği bilgileri mevcuttur.” açıklamasını yapan Purçu, söz konusu iddialara ilişkin Soylu’ya “Sınır güvenliğinde zaafiyet mi bulunmaktadır?” sorusunu yöneltti.

12 MADDELİK YAZILI SORU ÖNERGESİ

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun, İş İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemi ile verdiği soru önergesinde 12 soru yer alıyor.

İşte o 12 soru…

1. Türkiye’de, özellikle Van’ın İran sınırındaki ilçelerinin farklı noktalarından giriş yapan göçmenlerle ilgili iddialar doğru mudur? Sınır güvenliğinde zafiyet mi bulunmaktadır?

2. Bu kadar farklı geçiş noktası olmasının gerekçesi nedir?

3. Sınır güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

4. Afgan vatandaşlarının sınırdan geçişleri Bakanlığınızın kontrolü altında mıdır? Eğer söz konusu göç dalgası Bakanlığınızın kontrolü dahilinde ise yaşanan bu düzensiz göçün sebebi nedir?

5. Afgan vatandaşlarının sınırımızdan geçişi Bakanlığınızın kontrolünde değil ise söz konusu bu akını kontrol altına almak ve mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin kayıt altına alınarak daha kontrollü bir şekilde ülkeye girişlerini sağlamak adına uygulamaya geçirilmesi planlanan herhangi bir eylem planı var mıdır?

6. Son 1 yıl içerisinde kayıtlı olan/olmayan kaç Afgan mülteci Türkiye’ye giriş yapmıştır? Tam sayı tarafınızca bilinmemekte ise yaklaşık olarak tahmininiz ne yöndedir?

7. Türkiye genelindeki geri gönderme merkezlerinde 09.08.2021 itibarıyla kaç Afgan sığınmacı yer almaktadır?

8. Bakanlığınızın bilgisi dahilinde olan Afgan mültecilerin cinsiyet dağılımı nedir? 9. Bakanlığınızın bilgisi dahilinde olan Afgan mültecilerin kadın ve erkek için ayrı ayrı belirtilmek üzere yaş dağılımı nedir?

10. Son 1 yıllık süre içerisinde geri gönderilen Afgan sığınmacı sayısı nedir?

11. İran – Van sınırı başta olmak üzere kontrolsüz girişleri önlemek için sınır güvenliğini artırma konusunda almayı planladığınız önlemler nelerdir?

12. Türkiye sınırından giriş yapmasına izin verilen sığınmacı, mülteci ve göçmenler için, belirlenen kriterler nelerdir?