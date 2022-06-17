Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama: Beklentilerden kaynaklanan...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamada bulundu. Tüm dünya ülkelerinin enflasyonla savaştığını bir kez daha yineleyen Bakan Nebati, petrol fiyatlarının olağandışı bir artış yaşadığını dile getirdi.

Nebati Adana’da İş Dünyası Buluşması’nda yaptığı konuşmasında, “Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler istisnasız yüksek enflasyon yaşıyor. Petrol bugün 120 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Doğalgaz ise 2020'den bu yana 10 kat artış gösterdi. Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 241 milyar lirayı aşan bir vergi gelirinden vazgeçiyoruz” diyen Bakan Nebati, “Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz” diyerek milyonlara seslendi.

AKARYAKIT FİYATLARI 30 LİRAYI GEÇTİ

Geçen yıl Eylül ayında 70 dolar olan petrol fiyatları 2022 Haziran ayında 120 dolar seviyelerine yükselerek yüzde 64’ten fazla değer kazandı. Yurt içinde ise dolar/TL kuru ve petroldeki yükselişle hemen her hafta en az bir kere zamlanan akaryakıt fiyatları ise 30 liraya ulaşmış durumda.

"RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDE"

AK Parti grubunda geçtiğimiz günlerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt fiyatları hakkında yaptığı açıklamasında, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.