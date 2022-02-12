AK Partili Şen açıkladı: Oy oranı yüzde 35 bandına geriledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kendi yaptırdıkları anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Şen, özellikle elektrik faturaları başta olmak üzere doğalgaz, akaryakıt ve gıda ürünlerine felen fahiş zamlar ve el yakan faturaların ardından AK Parti’nin oy oranında düşüş meydana geldiğini söyledi. Mustafa Şen'in son anketlerle ilgili açıklamaları şöyle:

AK PARTİ'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

- Bir Teyo Pehlivan vardı ya. O derdi; 'bende yalan da yok hilaf da.' Ben Ak Parti'nin oy oranı neyse onu söylerim. Düştüyse düştü derim. Çıktıysa çıktı derim. Benim böyle bir huyum var. Şimdi bu dolar operasyonu, Türkiye bir karşı operasyon yaptı ve dolar düştü. AK Parti o sıralar yüzde 40'ın altındaydı. Yüzde 36, 37, 38 civarındaydı.

- Tek araştırma yapmıyorum. Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti.

- Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NA FATURA TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun ''fatura ödemeyeceğim'' çıkışıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, ''Bu hak arayışı değil, ülkeyi karıştırma hamlesidir. Fatura ödemeyeceğim söyleminin değeri yok. Bu sivil itaatsizlik değil, memleketi birbirine katma eylemi'' diyen Şen, "Kılıçdaroğlu'nun sözünün yankısı şehirden değil dağdan geldi" ifadelerini kullandı.

Üniversitelere girişte baraj puanının kalkmasıyla ilgili ilk mesajlar A Haber ekranlarında yayınlanan özel röportajda verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen baraj puanlarının kaldırılmasıyla ilgili, "işsizlik oranlarının düşmesini ve üniversitelerimizin kapasitesini genişletmesini öngörüyoruz" dedi.

Muhalefetin "masa" toplantısıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber yayınında açıklamalarda bulundu. Masanın şekliyle ilgili tartışmalara değinen Şen, "Muhalefet artık patolojik bir vaka haline gelmiştir" dedi.

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