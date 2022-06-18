AK Partili Gülaçar'dan 'düzensiz göç' açıklaması: Aldığımız dualar bizi yarın muhafazada tutacak

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda iktidarın sığınmacı politikası hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Türkiye'ye gelen sığınmacıları savundu. Gülaçar, “Belki o sığınmacılara sağladığımız birkaç lokma, bizim çocuğumuza gelecek olan musibete engel olacak. Bir dua alacağız, o dua bizi yarın muhafazada tutacak.” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, sorunun iktidarın yanlış Suriye politikalarından kaynaklandığını belirterek, “Ülkeye bu düzensiz göçmen olayını getirmek, işin başında en büyük suçtu. Şimdi de çözmeye çalışıyoruz. Sayın cumhurbaşkanı dedi ki: ‘1 milyonuna o bölgede özel koşullar sağlayacağız, göndereceğiz.’ O da daha belli değil. Gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz” sorusunu yöneltti.

ALDIĞIMIZ DUA BİZİ YARIN MUHAFAZADA TUTACAK

Bunun üzerine söz alan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, iktidarın göç politikalarını savunarak “Orada, bizim desteğimizle ayakta kalan milyonlarca insan var. Bu yarın önümüze gelecek. Belki orada kurduğumuz bir briket ev veya o sığınmacılara sağladığımız birkaç lokma ekmek, bizim çocuğumuza gelecek olan musibete engel olacak. Başımıza gelecek bir kazaya, belaya engel olacak. Bir dua alacağız, o dua bizi yarın muhafazada tutacak. Ama eğer biz bu konuyu siyasetimize malzeme olsun diye kullanırsak, eyvah” ifadelerini kullandı.

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