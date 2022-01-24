AK Parti Van İl Başkanlığı’ndan suç duyurusu

AK Parti Van İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır ifadelerle hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş ile canlı yayında hakarete gülümseyen CHP Milletvekilleri Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

GENEL 24.01.2022, 13:29 24.01.2022, 13:34
AK Parti Van İl Başkanlığı’ndan suç duyurusu

AK Parti teşkilatları bugün 81 ilde adliyelere başvurup, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş ile Kabaş'ın hakaretlerine gülümseyen Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçeleri, ülke genelinde eş zamanlı olarak savcılıklara verildi. Van Adliyesi’ne Sedef Kabaş, CHP Milletvekilleri Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında ayrı ayrı şikâyet dilekçeleri veren AK Parti Van İl Başkanlığı, burada basın açıklaması yaptı.

“ÜLKEMİZ TARİH SAHNESİNDE KUTLU YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM ETMEKTEDİR”

Suç duyurusu sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, “CHP’nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir.

14 Ocak’ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır.

Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir” dedi.

“SÖYLEYECEK SÖZÜ OLMAYAN ÇARESİZLER, YA KÜFÜRLER SAVURUR YA TEHDİT VE HAKARETLERDE BULUNUR YÂDA SALDIRIYA GEÇER”

Bu büyük başarıda en büyük payın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu belirten Başkan Türkmenoğlu, “Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zaferlerini hazmedemeyen “hazımsız güruh” sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur yada saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye’nin Büyük Lideri’nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A HAKARET ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”

Türkmenoğlu konuşmasının devamında, “Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş’ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder.

Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz” ifadelerine yer verdi.

Bölgegazetesi

Yorumlar (3)
Özvanlı Vedat 2 saat önce
Tam bir komedisiniz, sizin sorununuz bumu birde açıklama yapıyorsunuz düşün yakamızdan bıktık artık
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Aaa 2 saat önce
Hele şu yalaka perukluya bak sananeee
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Ramazan varol 2 saat önce
Kabe yi yaş pasta yapanların ve Üsküdar meydanına monte edilmiş fotoğrafları da şikayetçi olsunlar
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-1
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