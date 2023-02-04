AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu istifa etti!

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 2017 yılından bu güne kadar sürdürmüş olduğu il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

GENEL 04.02.2023, 14:59 04.02.2023, 15:10
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu istifa etti!

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu yaptığı açıklamada: "Kıymetli Vanlı hemşerilerim, kıymetli AK Parti Van teşkilatımız;

AK parti, asırlar öncesinden başlamış kutlu bir yürüyüşün, kutlu bir davanın mirasını omuzlarında taşıyan bir partidir.

2023, 2053 ve 2071 hedefleri bu yürüyüşte ki vizyonumuzdur. Bu dava mensuplarına şeref verir. Hiçbir makam kadıya mülk değildir. Hiç kimse ölümsüz değil baki değil. Baki olan hoş bir seda bırakmak. İnanıyorum ki bu görevde hoş bir seda bıraktık.

2017 yılından bu güne kadar onurla, gururla, heyecan ile yapmış olduğum il başkanlığı görevimden, genel merkezimizin takdiri ve bizlere varlığı ile güç katan Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile ayrılıyorum. Kendisine sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Her daim motivasyonumuzu yüksek tutan Teşkilat Başkanım sayın Erkan Kandemir'e, özveri ile teşkilatlarımızın koordinasyonunu sağlayan Doğu Anadolu Bölge Koordinatörümüz sayın Metin Bulut'a, görev sürem boyunca bizi hiç yalnız bırakmayan Koordinatörümüz Alaattin Parlak beye, İl Koordinatörümüz Ruken Kilerciye ve tüm koordinatörlerimize sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Kutlu dava da yol arkadaşlarım, saygıdeğer Milletvekillerimize, İl Ana Kademede Bulunan Yürütme Ve Yönetim Kuruluna, Disiplin Kurulu Ve Hakem Heyetine, İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Havva Duran Hanıma Ve Yönetimine İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Çalağan Ve Yönetimine, İlçe Başkalarımız Ve Yönetimlerine, İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine, İlçe Gençlik Kolları Başkanlarım ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Belediye Başkanlarım ve Meclis Ğyelerine, Mahalle Başkanlarım ve Yönetim Kurullarına, Sandık görevlilerim ve müşahitlerime, dünden bu güne AK Parti teşkilatlarımızda hizmet etmiş tüm yol arkadaşlarıma, delegelerimize, AK Partimizin gücüne güç katan değerli üyelerimize; Sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Görev sürem boyunca yakın ilgi ve alakalarından dolayı sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendika temsilcilerine, yerelde halkın temsilciliğini üstlenen Muhtarlarımıza ve kıymetli basın mensubu temsilcilerine, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Van halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Havadis

Yorumlar (6)
VANLI 3 saat önce
çok şükür insllah artık van bunların yüzünü görmeyecekkkk
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vanlyy 3 saat önce
sen milletvekili adayı olmak için istifa ettin... daha önceki milletvekilliğinde ve il başkanlığı görevlerinde van için yaptıkların yapacaklarının teminatıdır. sana oy veren senin gibi olsun...... akparti benim için vanda bitmiştir.....
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Vanli 3 saat önce
Bay bayyyy gelişin olmasın bi daha git kalede hurda sat
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a 3 saat önce
boşuna istif a etin
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Öğretmen 3 saat önce
Can ak parti senden kurtuldu
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Vanlı 3 saat önce
Vekil adayı olacak galiba
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